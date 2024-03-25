VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Türkiye sosyal devlet özelliği çok güçlü olan bir devlettir"
Ankara-Elmadağ banliyö tren seferleri bayramda ücretsiz!
BM'nin Gazze kararına Türkiye'den ilk açıklama! 'Olumlu adım'
Guterres: Gazze tasarısının uygulanmaması affedilemez
Emeklilere özel indirimler geliyor!
AK Parti'li Akbaşoğlu'dan Özgür Özel'e tepki: İspat etmezsen yalancısın!
25 Mart 2024 Pazartesi 19:00:00 - Güncelleme:25 Mart 2024 Pazartesi 19:00:00

BM'nin Gazze kararına Türkiye'den ilk açıklama! 'Olumlu adım'

ABONE OL

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, Gazze'de acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, BM Güvenlik Konseyi'nin kararını olumlu bir adım olarak gördüklerini ve İsrail'in bu kararın gereklerini bir an evvel yerine getirmesini temenni ettiklerini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, BMGK'nın Gazze'de ateşkes kararı hakkında açıklamalarda bulundu.

"OLUMLU BİR ADIM OLARAK GÖRÜYORUZ"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararıyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "BM Güvenlik Konseyi'nin, Ramazan ayı boyunca Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesini ve ayrıca Gazze'ye insani erişim sağlanmasını talep eden kararını olumlu bir adım olarak görüyoruz. Temennimiz, İsrail'in bu kararın gereklerini bir an evvel yerine getirmesidir. Gazze'deki insani felaketin sona ermesi ve İsrail-Filistin meselesine kalıcı bir çözüm bulunabilmesi için uluslararası kamuoyunu İsrail'e karşı ortak bir tutum takınmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Netanyahu'dan ABD'ye tehdit: BM'de ateşkes tasarısını veto etmezse...

BM'de Gazze'de ateşkes tasarısı kabul edildi!
Etiketler : Gazze ateşkesi BMGK kararı Dışişleri
İlk senfonik konser

İlk senfonik konser
Lara: Festivallere en çok ben çıkıyorum

Lara: Festivallere en çok ben çıkıyorum
Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL

Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL
Tokyo'dan sevgiler!

Tokyo'dan sevgiler!
Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum

Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum
‘Demir Kapı'lar açılıyor

‘Demir Kapı'lar açılıyor
'Yalı Çapkını' dizisinde beklenmedik ayrılık

'Yalı Çapkını' dizisinde beklenmedik ayrılık
Demet'in kızı büyüdü

Demet'in kızı büyüdü
Türkiye'yi karış karış gezecek

Türkiye'yi karış karış gezecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX