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25 Mart 2024 Pazartesi 17:55:00 - Güncelleme:25 Mart 2024 Pazartesi 17:55:00

Netanyahu'dan ABD'ye tehdit: BM'de ateşkes tasarısını veto etmezse...

Kaynak: AA

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bugün oylanması beklenen ateşkes tasarısını veto etmemesi halinde İsrail heyetinin Washington ziyaretini iptal edeceklerini açıkladı.

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Netanyahu, BM Güvenlik Konseyi'ndeki ateşkes görüşmeleri konusunda ABD'yi tehdit eden cinsten bir açıklama yaptı.

Netanyahu, ABD'nin, BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes çağrısı yapan kararını veto etmemesi halinde, İsrail Stratejik İşler Bakanı ve Savaş Kabinesi Üyesi Ron Dermer ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi başkanlığındaki İsrail heyetinin Washington'a ziyaretini iptal edeceğini söyledi.

Netanyahu'nun açıklamaları, ABD ile İsrail arasında Gazze'nin güneyindeki Refah'a beklenen operasyon konusunda gerilimin yükseldiği bir dönemde geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, Netanyahu'dan Refah'a operasyon alternatifleri gözden geçirmek üzere bir heyet göndermesini talep etmişti.

Etiketler : Netanyahu BMGK Ateşkes Veto Washington Ziyaretiiptal Seo Etkiket İsrail ABD Seçim
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