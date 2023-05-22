22 Mayıs 2023 Pazartesi 20:34:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2023 Pazartesi 20:34:00
BM, Türkevi'ne düzenlenen saldırıyı New York'taki makamların kapsamlı araştırmasını talep etti
Kaynak: AA
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Birleşmiş Milletler, Türkevi'ne düzenlenen saldırıyı kınayarak New York'taki ilgili makamların olayı kapsamlı şekilde araştırmasını talep etti.
Birleşmiş Milletler, Türkevi'ne düzenlenen saldırıyı kınayarak New York'taki ilgili makamların olayı kapsamlı şekilde araştırmasını talep etti.
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