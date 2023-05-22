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22 Mayıs 2023 Pazartesi 15:32:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2023 Pazartesi 15:32:00

ABD'deki Türkevi'ne terör destekçilerinden saldırı

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Son Dakika Haberleri.. New York'ta yer alan Türkevi'ne terör destekçileri tarafından saldırı düzenlendi.

New York'ta yer alan Türkevi'ne terör destekçileri tarafından saldırı düzenlendi.

Son dakika haberine göre Türkiye'nin New York Bankonsolosluğunun da bulunduğu ve Türk vatandaşlarının 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerinde oy kullandığı Türkevi'ne terör destekçileri tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda binanın camlarından bazıları kırıldı..
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