New York'ta yer alan Türkevi'ne terör destekçileri tarafından saldırı düzenlendi.
22 Mayıs 2023 Pazartesi 15:32:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2023 Pazartesi 15:32:00
ABD'deki Türkevi'ne terör destekçilerinden saldırı
Son Dakika Haberleri.. New York'ta yer alan Türkevi'ne terör destekçileri tarafından saldırı düzenlendi.
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