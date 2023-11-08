VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Koruyucu aileye bebek sürprizi
Kanseri yendi, hayali aktörlük
Kedilerini paraya değişmedi
10 yıllık şarkı
Bengü'nün kültür korosu
50 milyon mutluluğu
08 Kasım 2023 Çarşamba 06:33:00 - Güncelleme:08 Kasım 2023 Çarşamba 06:33:00

BM: Gazze'nin kuzeyinde tüm fırınlar kapandı, un satışı yok

Kaynak: TRT HABER

ABONE OL

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'nin kuzeyindeki bütün fırınlarda 'yakıt, su ve buğday unu eksikliğinin' çoğaldığını ve birçok fırının hasar görmesi nedeniyle kapatıldığını açıkladı.

BM, kuzeydeki pazarda artık buğday ununun bulunmadığını ve yardım kuruluşlarının yedi gündür buralara gıda ulaştıramadığını söyledi.

BM, Gazze'nin güneyinde yalnızca dokuz fırının hâlâ "aralıklı olarak" açık olduğunu ve un ve yakıt mevcut olduğunda barınaklara ekmek sağladığını söyledi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 345'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın olmak üzere 10 bin 328 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Etiketler : İsrail Gazze BM
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Acun Ilıcalı'dan Serkay'a 'nankör adam' göndermesi

Acun Ilıcalı'dan Serkay'a 'nankör adam' göndermesi
Özge Ulusoy'dan 41 yaşa yeni imaj

Özge Ulusoy'dan 41 yaşa yeni imaj
Jan Asya'nın ilk bayramı

Jan Asya'nın ilk bayramı
‘Kadın Hikayeleri' sahneye taşınıyor

‘Kadın Hikayeleri' sahneye taşınıyor
Tolga Sarıtaş: Zeynep'siz alışveriş yapamıyorum

Tolga Sarıtaş: Zeynep'siz alışveriş yapamıyorum
Ayrılmadılar

Ayrılmadılar
Ameliyattan kurtuluş yok

Ameliyattan kurtuluş yok
Ünlü top modelden Türkiye mesajı

Ünlü top modelden Türkiye mesajı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX