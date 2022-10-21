Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a gönderme: Zevkle izliyoruz!

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21 Ekim 2022 Cuma 14:41:00 - Güncelleme:21 Ekim 2022 Cuma 14:41:00

Başkan Erdoğan: Merkez Bankamız bünyesinde kripto parayla ilgili çalışma yürütülmektedir

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İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda gerçekleşen Blockchain İstanbul programında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin her alanında olduğu gibi dijital dönüşümünde de AK Parti'nin imzası olacak. Son 20 yılda TEKNOPART sayısı 94'e ulaştı." dedi. "Artık bizim Tayfun füzemiz de var! Bunlar artık bir yerlere de işaret oluyor. Biz de zevkle takip ediyoruz." diyen Erdoğan, Yunanistan!'a göndermede bulundu. Erdoğan, "Merkez Bankamız bünyesinde kripto parayla ilgili bir çalışma yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Blokzincir İstanbul" programında konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İNTERNET ALTYAPISI

İnternette fiber altyapı konusunda biraz yavaş gidiyoruz. Onu da hızlandırmamız gerektiğinin farkındayız. İnşallah bu konuda çok önemli adımları hızla hayata geçirmiş olacağız.

Ülkemizin son 20 yılda araştırma-geliştirme alanında kat ettiği mesafe ve kullandığı kaynak tutarı bu hususta nereden nereye geldiğimizi göstermesi bakımından çok ama çok önemlidir.

Savunma sanayii teknolojinin hem lokomotifi hem de en çok kullanıldığı alandır.

Değeri 1 milyar dolar olan teknoloji şirketi sayımız 6'yı buldu.

TOGG otomobilimiz de ülkemizin teknolojide geldiği seviyenin sembollerinden biridir.

Üreticilerinin deyimiyle "otomobilin çok ötesindeki özellikleriyle" bir akıllı cihaz olan TOGG'un inşallah pek çok sektörün sürükleyicisi olarak ülkemize önemli katkıları olacaktır.

Başkalarının açtığı sanal evrenlerde yer almaya çalışmak yerine kendi evrenimizi kurmak peşindeyiz.

YUNANİSTAN'A TAYFUN MESAJI

Artık bizim Tayfun'umuz var. Bunlar bir yere mesaj oluyor. Biz de zevkle takip ediyoruz.

Merkez Bankamız bünyemizde kripto parayla ilgili çalışma yürütülmektedir. Özel sektörümüzün Blokzincir alanındaki faaliyetlerini de yakından takip ediyoruz.

Elimizdeki imkanı her boyutuyla tanımadan fırsatları ve tehditleri değerlendiremez dolayısıyla gereken altyapıyı yapma yönünde sağlıklı adımlar atamayız.

Etiketler : Blokzincir İstanbul ERDOĞAN BAŞKAN
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