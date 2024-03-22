22 Mart 2024 Cuma 09:15:00 - Güncelleme:22 Mart 2024 Cuma 09:15:00
Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi
Kaynak: AA
ABONE OL
Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşulları ve karın etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, il merkezi ile bağlı köylerdeki resmi ve özel eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği bildirildi.
- Kandil'e hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi
- MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon: Halil Tekin etkisiz hale getirildi
- Meteoroloji'den 13 ile uyarı: Kar, sağanak ve çığ tehlikesine dikkat
- Endonezya'nın Cava Adası'nda 6,1 büyüklüğünde deprem
- Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi
- Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonu: 15 gözaltı