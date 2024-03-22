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22 Mart 2024 Cuma 09:15:00 - Güncelleme:22 Mart 2024 Cuma 09:15:00

Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi

Kaynak: AA

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Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşulları ve karın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, il merkezi ile bağlı köylerdeki resmi ve özel eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Etiketler : bitlis eğitim hava koşulları
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