Bir hafta boyunca kedi aradık
En son ekranlara veda eden 'Üç Kuruş' dizisinde yer alan oyuncu Nesrin Cavadzade önceki gün Bebek'teki kuaförü çıkışı görüntülendi.
En son ekranlara veda eden 'Üç Kuruş' dizisinde yer alan oyuncu Nesrin Cavadzade önceki gün Bebek'teki kuaförü çıkışı görüntülendi. Oturduğu apartmanda sokak hayvanları yüzünden komşularıyla kavga ettiği haberleriyle alakalı konuşan oyuncu, "Hiç kavga yok. Bir kediye bakıyorduk, o kedimizi alıp oto sanayiye götürmüşler. Böyle bir şey yaşadık. Kediyi bulduk, çok şükür. Sanayiye bırakanlardan da şikayetçi olmayacağım" dedi.
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