Binali Yıldırım: Dünya, Gazze'de yaşanan etnik temizlik karşısında susuyor

"SON 20 YIL İÇERİSİNDE SINIF SAYIMIZI YÜZDE YÜZE YAKIN ARTIRDIK"

Eşi adına yaptırılan anaokulunun açılışında katılan Binali Yıldırım yaptığı konuşmada, "Bizim başlattığımız bu proje 2016 yılında Kızılay İstanbul Şubesi ile geliştirilen bir proje. Kızılay Genel Merkezi de projeye sahip çıktı. Kızılay markasıyla ve Semiha hanımefendinin himayelerinde bu projeyi başlattık. Projenin adı 81 ile 81 anaokulu. Anaokulu meselesi aslında basit bir mesele değil" dedi.

"BÜTÇEDEN ASLAN PAYINI EĞİTİME AYIRDIK"

Binali Yıldırım, AK Parti iktidara geldiğinde en büyük bütçenin savunma sanayi bütçesi olduğuna dikkat çekerek, "Biz bunu tersine çevirdik. Bütçeden aslan payını eğitim alacak. Taşa toprağa yapacağımız yatırımın miadı belli. Ama insana yapacağımız yatırımın süresi yok. Eğitim bakanlığının bütçesini bir numara yaptık. Bu gelenek halen devam ediyor. Son yirmi yıl içerisinde sınıf sayımızı yüzde yüze yakın artırdık. 76 üniversiteden 209 üniversiteye çıktık. Bizim 20 milyon okula giden öğrencimiz var. Yani dünyadaki 60 ülkenin nüfusundan fazla bizim öğrencimiz var" dedi.

"UYGAR DÜNYA NE YAZIK Kİ SUSUYOR"

Gazze'de yaşanan vahşete de değinen Binali Yıldırım, "Dünyadaki birçok çocuk bizimkiler kadar şanslı değil. Bugün Filistin'de maalesef bir vahşet yaşanıyor. 7 bin civarında masum çocuk bombalar ile katledildi. Zalimce saldırılar ile katledildi. Bu katliam ve etnik temizlik karşısında uygar dünya ne yazık ki susuyor. Sesini çıkarmıyor. Buradan bu vahşetin durdurulması için elinde imkan olanlar maalesef sesleri çıkmıyor. İsrail hepsini esir almış vaziyette. Ancak şunu görüyoruz, bu ülkelerin kamuoyları yöneticilerinin tersine bu meseleye daha çok sahip çıkıyor. Bu insanlık için gelecek için umut verici bir şey. Bu gün İsrail yönetimine kayıtsız şartsız teslim olanlara karşılık Avrupa'da Amerika'da ve bir çok ülkede Filistinliler ile dayanışma için her gün daha fazla insan sokağa iniyor. Yöneticilerini sıkıştırıyor. Bu zulmün durdurulması için çok büyük baskı yapıyor. Şimdi kısa süreli bir ateşkes sağlandı. Umut ediyoruz ki bu ateşkes kalıcı hale gelsin ve bu zülüm bir daha yaşanmasın" dedi.

Daha sonra Öğretmen Semiha Yıldırım Kızılay Anaokulunun açılışı yapıldı. Açılışa 28. Dönem TBMM Başkanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım, Nevşehir Valisi Ali Fidan, Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

Açılış sonrası anaokulunu gezen Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım bir süre çocuklarla sohbet ederek, hediye verdi. Okul bahçesinde oluşturulan kış bahçesine de Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım tarafından ağaç dikimi yapıldı.