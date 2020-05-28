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28 Mayıs 2020 Perşembe 11:37:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2020 Perşembe 11:55:00

Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan'dan camiler için önemli uyarı

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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, cuma günü ibadete açılacak camilerde dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. Sosyal mesafenin camilerde iki metreye çıkarılması gerektiğini söyleyen Ceyhan, yüksek sesle konuşma konusunda da uyarıda bulundu

Koronavirüs önlemleri kapsamında ibadete kapatılan camiler 29 Mayıs'ta cuma namazıyla yeniden açılıyor.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, camilerde uyulması gereken kurallara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ibadethaneler ve dini toplanmaların en riskli faaliyetler olduğunu belirten Ceyhan, "Şüphesiz kapalı bir ortam ve klimanın mecburen çalıştırıldığı için tedbirleri çok sıkı uygulamak gerek" dedi.

Ceyhan alınması gereken tedbirleri de "Ortak kullanılan yerlerde mümkün olduğu kadar el değdikten sonra ağza ve burna götürmeden el temizliği yapmak. En önemlisi maske ve mesafeye dikkat etmek. Klima çalışıyorsa '1,5 metre' dediğimiz o mesafeyi '2 metre' diye düşünmekte yarar var. Malum güney bölgelerde klimasız durulmayacak zamanlar olacak. Diyanet de cuma namazlarını açık alanlarda kılınmasını istedi" şeklinde sıraladı. 

"YÜKSEK SESLE VİRÜS YAYILIMI DAHA FAZLA"

Prof. Dr. Ceyhan, maskelerini çıkarmak zorunda olabilecek imam ve müezzinlerin, konuşuyorlarsa 1,5 metrelik sosyal mesafeyi 2 metreye çıkarmalarının hatta zorunlu durumlarda araya fiziksel bariyer koymalarının faydalı olacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Cemaatle arasına böyle bir önlem koymasında yarar var. Özellikle yüksek sesli konuşmalarda virüs yayılımı daha fazla. Damlacık daha çok çıkıyor ve virüs de ona bağlı olarak daha çok çıkabiliyor. Mümkün olduğu kadar camide az konuşmak, konuşmak gerektiğinde de çok yüksek tonda konuşmamak önemli. Mikrofon kullanılmasına teşvik etmek gerekir. Bizim camilerimizde duaların çoğu içten okunuyor ama özellikle 'tekbir' gibi herkesin katıldığı yüksek sesli konuşmaları alçak tonda yapmakta yarar olduğunu düşünüyorum. Bunun bir risk oluşturduğunu düşünerek gerekli tedbirleri almak gerekir."

AÇIK HAVA TAVSİYESİ

Öte yandan Prof. Dr. Ceyhan, yaz ayının gelmesi ile birlikte düğün sezonunun başladığını da anımsatarak, "Doğal olarak düğünler ve nişanlar da maskeli ve mesafeli yapılacak. Açık havada olması tercih edilmeli. Çünkü oralarda risk daha düşük. Herkesin maske takacağından, herkesin mesafeye uyacağından emin olursanız düğünler, nişanlar da yapılabilir" dedi.

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