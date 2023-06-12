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12 Haziran 2023 Pazartesi 20:27:00 - Güncelleme:12 Haziran 2023 Pazartesi 20:27:00

Biden, Stoltenberg görüşmesi ertelendi

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile planlanan görüşmesi yarına ertelendi.

Joe Biden ile Jens Stoltenberg görüşmesi yarına ertelendi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın Stoltenberg ile bugün yapacağı ikili görüşmenin ve bu akşam katılacağı Misyon Şefleri resepsiyonu programının yarına ertelendiği duyuruldu.

Görüşmenin ertelenmesinin nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Beyaz Saray yerel saatle bu sabah Biden'ın, diş tedavisi gördüğü için önceden duyurulan bir programa katılamayacağını bildirmişti.

Diş tedavisiyle ilgili doktoru Kevin O'Connor'un kamuoyuyla paylaşılan raporuna göre, Biden'ın, dün sağ alt dişinin ağrıdığı ve Beyaz Saray diş hekimlerinin muayenenin ardından kanal tedavisini uygun gördükleri belirtilmişti.

Biden'ın dişine ilk müdahalenin yapıldığını kaydeden O'Connor, herhangi bir komplikasyon yaşanmadığı bilgisini paylaşmıştı.

O'Connor, bu sabah Biden'ın dişindeki rahatsızlığın beklendiği gibi arttığını ifade ederek, bugün Beyaz Saray'da kanal tedavisinin tamamlanacağını bildirmişti.

Beyaz Saray'dan paylaşılan bilgi notuna göre, Biden, bu işlem için genel anestezi almadı ve bu nedenle de yetkileri Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devredilmeyecek.

Bugün yerel saatle 11.30'da Üniversite Sporcuları Günü nedeniyle Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) şampiyonlarını ağırlayacağı programına, Biden'ın yerine Başkan Yardımcısı Harris katıldı.

Biden'ın bugün yerel saatle 15.15'te NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Beyaz Saray'da ağırlaması öngörülüyordu.

Etiketler : NATO BIDEN STOLTENBERG GÖRÜŞME
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