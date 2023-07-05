VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
15 milyar dolarlık kilit açıldı! İş dünyasında Mısır heyecanı
Fransa olaylarından çıkarılacak ve çıkarılmayacak dersler
Gürültü kavgasında kan aktı
Milyonların gözü Haziran ayı enflasyon verilerinde! Memura - emekliye ‘fark'lı zam
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor
İşte senin besleme teröristin!
05 Temmuz 2023 Çarşamba 07:54:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2023 Çarşamba 07:54:00

Bıçaklar ve silahlar çekildi... Gürültü kavgasında kan aktı

Kaynak: IHA

ABONE OL

Kayseri'de komşuların "gürültü" kavgasında kan aktı. Bıçak ve silahların çekildiği kavgada 2 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde komşuların arasında iddiaya göre gürültü yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan ve silahla vurulan kardeşler yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ziya Gökalp Mahallesi, Ali İhsan Alçı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, yan yana binalarda oturan komşular arasında iddiaya göre gürültü yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine komşular silah ve bıçaklar ile birbirine girdi. Kavgada A.C.B. yanında bulunan silah ile M.Ü.'ye ateş açarken, babası O.B. de M.Ü.'yü bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kardeşler ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de O.B. ile kavgaya karışan oğlu H.B.'yi gözaltına alırken, olayın ardından kaçan A.C.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler : Kayseri Ziya Gökalp Mahallesi Kavga
Eşiyle kamera karşısında

Eşiyle kamera karşısında
Güneş alerjisi oldu

Güneş alerjisi oldu
Görücü usulü tanışıp evlendi

Görücü usulü tanışıp evlendi
İtalya tatiline vize engeli

İtalya tatiline vize engeli
Beş kitap okuyarak hazırlandım

Beş kitap okuyarak hazırlandım
Önce İstanbul sonra Prag

Önce İstanbul sonra Prag
Konser sezonunu açtı

Konser sezonunu açtı
Harbiye hazırlığı

Harbiye hazırlığı
Ah keşke tanınmasam!

Ah keşke tanınmasam!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX