Bıçak parası isteyince yakalandı: 'Rüşvet tarifesi' ortaya çıktı

Hastanın durumuna göre tarife belirledi. Bazı ameliyatlar için 500 bin liraya kadar, 'bıçak parası' adı altında rüşvet istedi.

Bir hasta yakını, İstanbul'da bir kamu hastanesinde görev yapan doktor hakkında şikayette bulundu. Para vermeyi reddeden hastaların ameliyatlarına girmeyip, asistanlarını soktuğu iddia edildi. İstanbul Mali Şube polisi, doktoru görev yaptığı hastanede gözaltına aldı. Savcılığın yürüttüğü soruşturmanın detaylarına ulaşıldı.

BAŞKASINA AİT TELEFON HATTI KULLANDI

Doktorun, yaptığı rüşvet görüşmelerinin açığa çıkmaması için kendi telefonunu kullanmadığı belirlendi. Rüşvet parasını alacağı gün ve saati bildirmek için, başkasının üzerine kayıtlı bir hattı kullandığı ortaya çıktı.

BIÇAK PARASINA TARİFE BELİRLEDİ

Yapılan çalışmalarda şüphelinin ameliyatlarında tarife belirlediği, hastanın durumuna göre kamu hastanesinde 120 bin lira, özel hastanede 150 bin lira bıçak parası istediği tespit edildi.

HASTA YAKINI AMELİYAT İÇİN TRAKTÖRÜNÜ SATTI

Mağdur bir hasta yakını ifadesinde, yeğeninin ameliyatı için traktörünü sattığını anlattı; "Yeğenimi muayene ettikten sonra kanserin ciğere sıçramak üzere olduğu ve ölümcül sonucu olacağını, kendisinin 500 bin liraya ameliyatı halledeceğini söyledi. Para vermeyip sıraya girersek, uzun süre bekleyip sıradan bir doktora ameliyat olacağımızı söyleyince ben de traktörümü satıp ödeme yaptım."

ODASI DA DİDİK DİDİK ARANDI

Yapılan operasyonda doktorun hastanedeki odası didik didik arandı. Rüşvetten elde ettiği düşünülen 275 bin liraya ve çok sayıda gayrimenkule ait belgelere de el konuldu.

DOKTOR TUTUKLANDI

Hasta yakınlarından "bıçak parası" istediği öne sürülen doktor tutuklandı