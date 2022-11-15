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15 Kasım 2022 Salı 16:35:00 - Güncelleme:15 Kasım 2022 Salı 16:35:00

Beyoğlu'ndaki terör saldırısında kızıyla eski eşini yitiren baba, teröre tepki gösterdi

Kaynak: AA

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Beyoğlu'ndaki terör saldırısında kızı ile eski eşini kaybeden Nurettin Uçar, "Türk insanının korkak olmadığını, halkın korkak olmadığını ve yine bu İstiklal Caddesi'nde hiçbir zaman böyle eylemlerle Türk halkını yıldıramayacaklarını bilsinler." dedi.

Beyoğlu'ndaki terör saldırısında kızı Yağmur Uçar ile eski eşi Arzu Özsoy'u kaybeden dizi oyuncusu Nurettin Uçar, İstiklal Caddesi'nde olayın yaşandığı alanda kurulan platformu ziyaret ederek, kızı ve eski eşinin fotoğrafı ile karanfil bıraktı. Uçar, bu sırada, terör örgütü üyelerine işaret ederek, "Buralardan geçerken gören olursa ciğerleri parçalansın size baktıkça. Hepsinin ocaklarına ateş düşsün de bir daha hiç sönmesin inşallah." sözleriyle acısını dile getirdi.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Uçar, pazar günü burada 6 cana kıyıldığını anımsatarak, "2 tanesi benim canımdı. Diğerleri de benim canım, hepimizin canı. Lakin onlar bu kalabalığı tekrar bir gözden geçirsinler, Türk insanının korkak olmadığını, halkın korkak olmadığını ve yine bu İstiklal Caddesi'nde hiçbir zaman böyle eylemlerle Türk halkını yıldıramayacaklarını bilsinler. Biz bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 'PKK/YPG terör örgütü' diyemeyen insanlardan daha güçlüyüz, hem millet olarak hem halk olarak." diye konuştu.

Şehit aileleri olarak, "PKK/YPG terör örgütü" diyemeyen TBMM'de grubu olan siyasi partilere seçim öncesi maddi destek verilmesini istemediklerini dile getiren Uçar, "Neden onlar bizim paralarımızla güçleniyorlar, neden palazlanıyorlar? 'Bugün biz Abdullah Öcalan'ın posterini dikip, onu özgürlüğüne kavuşturacağız.' demek bir suçtur. Hala bu insanlar nasıl palazlanıyorlar? Nasıl kamera karşısına geçip de konuşuyorlar?" ifadelerini kullandı.

Uçar, bir gazetecinin "HDP kapatılmalı mı?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"HDP neden kapatılmasın ki? HDP'nin ne faydası var bize, ne yararı var söyleyin. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlar için Meclis'e hangi hususta bilgi sunmuş. HDP, Kürt milletinin temsilcisi mi? Kürt milletinin temsilciye ihtiyacı yok ki. Türkiye Cumhuriyeti, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle bir bütündür. TBMM'ye girip de Türkiye'deki insanların, halkların kardeşliğinden bahsediliyor. Bu mu halkların kardeşliği? Halkların kardeşliğinden bahseden insanlar halkların kardeşlerini, halkların kardeşlerine katlettiriyorlar burada. Böyle mi olmalı halkların kardeşliği?"

HDP'nin bir siyasi kuruluş olmadığını savunan Uçar, "Yabancı insanların Türkiye'deki misyonudur. Kürtlükle, Türklükle alakası olmayan insanlardır. Bu insanlar korkaktır, cesaretsizdir. Biz cesaretliyiz, 'PKK/YPG terör örgütüdür.' diyebiliyoruz. Sokakta geziyoruz, alnımız açık. Onlar diyebiliyorlar mı? Diyemiyorlar. Niye diyemiyorlar? Çünkü onlar sınır ötesindeki PKK/YPG'nin arka bahçeleri, o yüzden diyemiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : terör saldırı pkk
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