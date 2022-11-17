VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kurtulmuş: Türkiye'de büyük bir zihniyet devrimi gerçekleşti
Yurda kaçak girmek isteyen 19 kişi yakalandı
Kremlin: BM, Rus tarım ihracatındaki sorunlar için güvence verdi
Zelenskiy: Polonya'ya düşen füzenin kime ait olduğunu kimse yüzde 100 bilmiyor
Ulusal Staj Programı'na 400 bin başvuru bekleniyor
Ambulans uçak, 2 günlük bebek için havalandı
İsrail'de bakanlıkların dağıtılması konusundaki anlaşmazlık hükümetin kurulmasını engelliyor
Rusya: Ankara'daki CIA-Rus istihbaratı görüşmesinde "hassas konular" ele alındı
Zelenskiy, Polonya'ya düşen füzenin kime ait olduğunu kimsenin yüzde 100 bilmediğini söyledi
Aliyev: Karabağ'da yaşayan ve yaşamak isteyenlerle konuşmaya hazırız
Beyoğlu'ndaki terör saldırısında bombacı teröristin örgüt bağlantıları çözülüyor
Almanya'nın ihracatının gelecek yıl yüzde 2 düşmesi bekleniyor
İran'dan yurda giren 2 teröristten biri ölü, diğeri sağ olarak ele geçirildi
Emine Erdoğan'dan Endonezya Devlet Başkanı'nın eşine teşekkür
HDP'li Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin rapor Genel Kurulda
Tahıl koridoru krizi 'lider diplomasisi' ile aşıldı
Rus döviz piyasasında "dost ülkelerin" para birimlerinin payı artarken, doların payı düşüyor
ABD, İran Radyo ve Televizyon Kurumundan isimleri yaptırım listesine aldı
Trablus'ta uçaktan inmeyi reddeden Dendias, Bingazi'de Hafter'le görüştü
Arnavutluk, Thodex'in kurucusunu Türkiye'ye iade edecek
Başkan Erdoğan, Netanyahu ile telefonda görüştü
Tahıl koridoru görüşmeleri İstanbul'da gerçekleştirildi
İspanya'da demografik çöküş alarm veriyor
Rusya: Taraflardan itiraz gelmediği için Tahıl Anlaşması 120 gün uzatıldı
17 Kasım 2022 Perşembe 17:15:00 - Güncelleme:17 Kasım 2022 Perşembe 17:15:00

Beyoğlu'ndaki terör saldırısında bombacı teröristin örgüt bağlantıları çözülüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Emniyet güçleri, saldırının ardından yaptıkları çalışmalarda, PKK/KCK/PYD/YPG tarafından verilen talimat üzerine bombalı saldırıyı düzenleyen Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın bağlantılarını ortaya çıkardı.

Beyoğlu'nda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren teröristin, terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG ile olan bağlantıları deşifre ediliyor.

Beyoğlu saldırganı Taksim'de iki kez keşif yaptığını itiraf etti

Emniyet güçleri, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü saat 16.14'te meydana gelen terör saldırısıyla ilgili yaptıkları çalışmalarda, PKK/KCK/PYD/YPG tarafından verilen talimat üzerine bombalı saldırıyı düzenleyen Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın örgütle olan bağlantılarını ortaya çıkardı.

Beyoğlu saldırganı terör örgütüne nasıl katıldığını anlattı

TERÖRİST AHLAM ALBASHIR

Suriye'de 1999 yılında doğdu. Albashır, polisteki ifadesinde terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG ile 2017 yılında erkek arkadaşı Ahmed A. aracılığıyla tanıştığını söyledi.

Suriye'deki "Hacı" kod adlı terör örgütü üyesinin talimatıyla firari Bilal Hasan ile 27 Temmuz'da Türkiye'ye gelip kamufle olmak için Ferhat Habeş'in Esenler'deki tekstil atölyesinde çalışmaya başladı.

Saldırıyı yapacağı Beyoğlu'na şüpheli Yasir K. tarafından bırakıldı.

Saldırının ardından taksiyle gittiği Esenler'den Ahmed Jarkas tarafından araçla alınıp Küçükçekmece'de yakalandığı eve götürüldü.

FİRARİ ŞÜPHELİ BİLAL HASSAN

Terör saldırısını gerçekleştiren Albashır ile Türkiye'ye gelerek 4 ay boyunca karı koca gibi hareket etti.

Albashır'ı saldırı günü şüpheli Yasir K. ile Taksim'e bıraktıktan sonra geri döndü.

Olayın ardından Ammar Jarkas tarafından kaçırılıp Bulgaristan'a götürülmek üzere Edirne'ye bırakıldı.

Edirne'den sonra izini kaybettiren Bilal Hassan'ın arama çalışması sürüyor.

AMMAR VE AHMED JARKAS KARDEŞLER

Küçük kardeş Ahmed Jarkas, saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'ı Esenler'den Küçükçekmece'de annesine ait eve götürdü.

Terörist Albashır'ı saldırının ardından Yunanistan'a götürmekle görevlendirildi.

Polisin Albashır'ı yakaladığı sırada evde bulunmayan Ahmed Jarkas, daha sonra yapılan çalışmayla gözaltına alındı.

Ağabey Ammar Jarkas, saldırının ardından Bulgaristan'a kaçmaya çalışan firari şüpheli Bilal Hassan'ı Edirne'ye götürdü.

Jarkas kardeşlerin anneleri de şüpheli Ahlam Albashır'ın evinde yakalanması üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

YASİR K.

Yasir K, olay günü araçla Bilal Hassan ve Ahlam Albashır'ı Beyoğlu'na Taksim Meydanı'na yakın bir yere bıraktı.

Saldırganın yanlarından ayrılmasının ardından Bilal Hassan ile Esenler'e tekrar geri döndü.

Saldırının ardından kendisini arayan Ahlam Albashır'a, "polis her yeri tutmuş gelemem." dedi.

FERHAT HABEŞ

Terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın 4 ay boyunca kaldıkları ev ve çalıştıkları iş yerinin sahibi.

Suriye'deki örgüt yöneticisi "Hacı" kod isimli şüpheliden Albashır ve Hassan'ın barındırılması talimatını aldı.

Gözaltına alındıktan sonra yapılan araştırmada terör örgütü ile bağlantısı tespit edildi.

"HÜSAM" KOD ADLI TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU

Terör örgütü PKK/YPG'ye mensup olan "Hüsam" kod adlı şüpheli, Beyoğlu'ndaki patlamadan bir yıl önce İstanbul'a geldi.

Saldırının faili Ahlam Albashır ve beraberindekilerle hareket edip, saldırının hazırlıkları sırasında yardım ve yataklık etti.

Patlamanın ardından başlatılan operasyonlar sırasında da yakalanamayan "Hüsam" kod adlı şüphelinin Suriye'ye kaçtığı tespit edildi.

Emniyet güçleri, düzenlediği operasyonla şüpheliyi Suriye'nin Azez bölgesinde gözaltına aldı.

"HACI" KOD ADLI TERÖRİST

Ahlam Albashır, emniyetteki ifadesinde saldırı emrini "Hacı" kod isimli terör örgütü yöneticisinden aldığını söyledi.

Şüphelinin Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG içinde sözde üst düzey istihbarat biriminde faaliyet yürüttüğü öne sürüldü.

Etiketler : beyoğlu terör terörist saldırı
Siyah Kuğu Wilma

Siyah Kuğu Wilma
Keşke oynamasaydım

Keşke oynamasaydım
Yakalandım

Yakalandım
'Hayatımda kimse yok'

'Hayatımda kimse yok'
18 yıllık imaj

18 yıllık imaj
Abiye vefa

Abiye vefa
Perde dikti

Perde dikti
ABD yolcusu

ABD yolcusu
Alçiçek Hatun'un duvarları var

Alçiçek Hatun'un duvarları var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX