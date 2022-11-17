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17 Kasım 2022 Perşembe 12:02:00 - Güncelleme:17 Kasım 2022 Perşembe 12:02:00

Beyoğlu saldırganı ifadesinde terör örgütü PKK/PYD'ye nasıl katıldığını anlattı

Kaynak: AA

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Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır, emniyetteki ifadesinde, 2017 yılında tanıştığı terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG üyesi erkek arkadaşı aracılığıyla örgütle tanıştığını anlattı.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Beyoğlu'ndaki terör saldırısı şüphelileri adliyeye getirildi

Saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'in (23) emniyette verdiği ifadede, terör örgütü ile erkek arkadaşı aracılığıyla 2017 yılında tanıştığını belirterek, bir süre sonra izini kaybettiği sevgilisi ile görüşemediğini ancak örgütle bağlantısını devam ettirdiğini anlattığı öğrenildi.

ATÖLYE SAHİBİNİN ÖRGÜTLE BAĞLANTISI TESPİT EDİLDİ

Bu arada, terörist Ahlam Albashır ile firari şüpheli Bilal H'nin birlikte kaldığı Esenler'deki atölyenin sahibi Ferhat H'nin de terör örgütü ile bağlantısı belirlendi.

Ferhat H'nin sosyal medya hesabından terör propagandası yaptığı, örgütün talimatı ile Ahlam Albashır ve Bilal H'yi evinde misafir ettiği öğrenildi.

Etiketler : beyoğlu terör örgütü pkk terörist ahlam abashır
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