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16 Ekim 2020 Cuma 00:34:00 - Güncelleme:16 Ekim 2020 Cuma 00:34:00

Beyazıt-Laleli arasında tramvay seferleri durdu

Kaynak: AA

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T1 Bağcılar-Kabataş tramvay hattının Beyazıt-Laleli durakları arasında seferler, elektrik hattındaki kopma nedeniyle karşılıklı olarak durdu.

Tramvaya enerji sağlayan elektrik hattındaki kablolar, bir tırın üzerindeki iş makinesinin çarpması sonucu koptu.

Enerji kesintisi nedeniyle Beyazıt-Laleli durakları arasında seferler karşılıklı olarak durdu.

Ekipler, kabloların tamiri için çalışma başlattı.

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