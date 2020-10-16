16 Ekim 2020 Cuma 00:34:00 - Güncelleme:16 Ekim 2020 Cuma 00:34:00
Beyazıt-Laleli arasında tramvay seferleri durdu
Kaynak: AA
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T1 Bağcılar-Kabataş tramvay hattının Beyazıt-Laleli durakları arasında seferler, elektrik hattındaki kopma nedeniyle karşılıklı olarak durdu.
Tramvaya enerji sağlayan elektrik hattındaki kablolar, bir tırın üzerindeki iş makinesinin çarpması sonucu koptu.
Enerji kesintisi nedeniyle Beyazıt-Laleli durakları arasında seferler karşılıklı olarak durdu.
Ekipler, kabloların tamiri için çalışma başlattı.
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