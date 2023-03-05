VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere müsaade edilmeyecek"
AFAD'dan depremden etkilenen illerin acil yardım ödeneklerine ilişkin açıklama
Hatay'da afetzedelere su dağıtımı aralıksız sürüyor
Papağan dostuyla enkazda tanıştılar
Depremzede çocukların dünyasını renklendiriyor
İznik Gölü kuruyor! Çekilme korkutucu boyuta ulaştı
Mucize adası Bali'yi seviyoruz
Şanlıurfa'da 6 katlı bina yıkıldı!
Hayallere sanatsal dokunuş
Hürrem Erman bana babalık yaptı
iPhone 15'te butonlar dokunmatik olacak
Sahiplerine kavuşacakları günü bekliyorlar
İki ülkenin iyilik elçisi
Oscar dağıtacaklar
Tom Sizemore hayatını kaybetti
Billie Eilish: Sosyal medya kullanmıyorum
Keyfi yok
Gün birlik olma günü
Hırkanın geliri depremzedelere
1 milyon seyirciyle komedi rekoru
Gelişmiş ülkelerin 100 milyar dolarlık iklim finansmanı sözünü hatırlattı
Yunanistan'dan deprem bölgesi için yardımlar sürüyor
Bursaspor-Amedspor maçında açılan pankartlara ilişkin açıklama
Pakistan'da polis eski Başbakan Han'ı gözaltına almak için evine gitti
05 Mart 2023 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:05 Mart 2023 Pazar 12:00:00

Berat Kandili yarın idrak edilecek

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Ramazanın müjdecisi kabul edilen Berat Kandili, yarın idrak edilecek.

Berat Kandili, 23 Ocak'ta başlayan üç ayların ikincisi şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor.

"Beraet" kelimesinin kısaltılmış ifadesi olan berat, İslam inancına göre günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.

Ayrıca hicretin ikinci senesi şaban ayının 15'inci günü, Hazreti Muhammed ziyaret için gittiği Beni Seleme yurdundaki mescidde öğle namazının ikinci rekatını kılarken, kıblenin Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram yönünde değiştiği hakkında ayet indi.

Hazreti Muhammed ile cemaatin bu esnada yönünü Kabe'ye çevirmesiyle birliğin sembolü olan bu tarihi olay, Berat gecesini değerli kılan başlıca nedenlerden birini oluşturuyor.

Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

Etiketler : ramazan beraat kandili islam hazreti muhammed

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX