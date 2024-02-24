Berat Kandili İstanbul'da dualarla idrak edildi
Kaynak: AA
Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla, İstanbul'da camilerde program düzenlendi.
Berat Kandili dolayısıyla Sultanahmet, Eyüp Sultan, Süleymaniye, Fatih, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Büyük Çamlıca Camisi başta olmak üzere birçok camide mevlit programları yapıldı.
Akşam namazından sonra başlayan programlarda cami görevlilerince Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, ilahiler söylendi.
Programlarda, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ve İsrail'in saldırıları sonucunda Filistin'de hayatını kaybedenler için de dualar edildi.
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