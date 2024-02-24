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Berat Kandili İstanbul'da dualarla idrak edildi
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24 Şubat 2024 Cumartesi 23:57:00 - Güncelleme:24 Şubat 2024 Cumartesi 23:57:00

Berat Kandili İstanbul'da dualarla idrak edildi

Kaynak: AA

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Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla, İstanbul'da camilerde program düzenlendi.

Berat Kandili dolayısıyla Sultanahmet, Eyüp Sultan, Süleymaniye, Fatih, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Büyük Çamlıca Camisi başta olmak üzere birçok camide mevlit programları yapıldı.

Akşam namazından sonra başlayan programlarda cami görevlilerince Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, ilahiler söylendi.

Programlarda, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ve İsrail'in saldırıları sonucunda Filistin'de hayatını kaybedenler için de dualar edildi.

Etiketler : Berat Kandili İstanbul camileri Ramazan müjdecisi
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