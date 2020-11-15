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15 Kasım 2020 Pazar 14:15:00 - Güncelleme:16 Kasım 2020 Pazartesi 17:11:00

Belgrad'da 22 tonluk ayıp

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İstanbul'da piknikçilerin akın ettiği Belgrad Ormanı, vatandaşların sorumsuzluğu yüzünden her hafta sonu çöplüğe dönüyor. Geçen hafta piknik yapılan alanlarda 22 ton, ormanın derinliklerinden de 9 ton çöp çıktı.

İstanbul'da 5 bin 300 hektar büyüklüğüne sahip Belgrad Ormanı vatandaşlarım sorumsuzca davranışları nedeniyle neredeyse her hafta sonu çöp yığınına dönüyor. İstanbullular'ın özellikle şehir stresinden uzaklaşmak için geldiği Belgrad Ormanı'nda geçen hafta piknik yapılan alanlarda 22 ton, ormanın derinliklerinde ise 9 ton çöp toplandı. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Halkla İlişkiler ve Dış İlişkiler Şube Müdürü Canan Yeşil, piknik yapılması yasak olan bölgelerden de çöp çıktığını belirtti.

VATANDAŞLAR DAHA DUYARLI OLMALI

Yeşil, "İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, özellikle hafta sonu sahaya gelerek burada atılan çöpleri topluyorlar bunları konteynerlerle belediyeye ulaştırıyoruz. Her hafta sonu aynı sayıda ziyaretçi gelmiyor ancak çok yoğun ziyaretçi girişinin olduğu günlerde ortalama 8-9 ton çöp topluyoruz. Genelde piknik malzemeleri, plastik bardaklar, poşetler, yiyecek artıkları ile karşılaşıyoruz. Saha çok büyük, bu yüzden insanların bilinçli ve duyarlı olması çok önemli" ifadelerini kullandı.

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