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10 Haziran 2023 Cumartesi 13:15:00 - Güncelleme:10 Haziran 2023 Cumartesi 13:15:00

Belediye meclis toplantılarının sosyal medyadan paylaşılması hukuka uygun bulundu

Kaynak: AA

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Kişisel Verileri Koruma Kurulu, belediye meclis toplantılarının sosyal medyadan paylaşılmasını hukuka uygun buldu.

Eski belediye meclis üyesi, Kurula başvurarak, kendisi hakkında beyanlarda bulunulan belediye meclis toplantısının videosunun sosyal medyadan paylaşılmasıyla kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlendiğini öne sürdü.

Başvuru üzerine inceleme başlatan Kurul, "görüntünün sosyal medyadan paylaşılması" şeklindeki veri işleminin hukuka uygun olduğuna karar verdi.

Kurulun kararında, belediye tarafından Kuruma sunulan aydınlatma metninde Belediye Meclis toplantılarında ses ve görüntü kaydının alındığı, bu verilerin ulusal ve yerel yayın organlarında yayımlandığına dair bilgi verildiği ve bu konudaki bilgilendirmenin toplantının yapıldığı salonun girişinde herkese duyurulduğu belirtildi.

Belediye Kanunu'nun 20'nci maddesinde, "Toplantılar, meclisin kararıyla sesli ve görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir." hükmüne yer verildiği aktarılan kararda, ayrıca Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 11'inci maddesinde ise "Meclis toplantıları halka açıktır. Meclis başkanı veya üyelerden herhangi birinin gerekçeli teklifi üzerine kapalı oturum yapılmasına karar verilebilir." hükmünün bulunduğu vurgulandı.

Kararda, söz konusu veri işleme faaliyetinin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5'inci maddesi kapsamında, "veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması" nedeniyle yapıldığı kaydedildi.

Etiketler : belediye meclisi toplantı kişisel verileri koruma kanunu
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