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18 Ocak 2023 Çarşamba 10:07:00 - Güncelleme:18 Ocak 2023 Çarşamba 10:07:00

Bedelli askerlik yerleri açıklandı

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Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerlerinin belirlendiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerlerinin belirlendiğini duyurdu.

Ayrıca bedelli askerlikle ilgili detaylara bakanlığın msb.gov.tr adresinden ulaşılabildiği hatırlatıldı.

Etiketler : msb bedelli askerlik kaçak içki celp dönemleri
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