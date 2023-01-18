Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerlerinin belirlendiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerlerinin belirlendiğini duyurdu.
Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri belirlendi.#MSB pic.twitter.com/krVI91lHso— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 18, 2023
Ayrıca bedelli askerlikle ilgili detaylara bakanlığın msb.gov.tr adresinden ulaşılabildiği hatırlatıldı.
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