Bebek katili Öcalan'a 'filozof' diyene CHP 'vatansever' dedi

PKK elebaşına ilişkin açıklamaları nedeniyle hakkında 'suçu ve suçluyu övme' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından soruşturma başlatılan Merdan Yanardağ gözaltına alındı. Skandal bir açıklamaya imza atan CHP'li Tuncay Özkan ise destek mesajı paylaşırken, "Merdan Yanardağ bir vatanseverdir" dedi.

'Filozof' ilân ettiği teröristbaşı Öcalan'ın haksız yere cezaevinde tutulduğunu savunan CHP fonlu Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alındı. Karara HDP ve CHP aynı dille tepki gösterdi. CHP'li Tuncay Özkan, destek mesajı paylaşırken, "Merdan Yanardağ bir vatanseverdir" dedi.

Genel yayın yönetmeni olduğu Tele 1'de terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan'ı 'filozof' ilan edip haksız yere hapiste tutulduğunu söyleyen Merdan Yanardağ gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yanardağ hakkında yayındaki terörist elebaşıyla ilgili açıklamaları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından re'sen soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Yanardağ, emniyete götürüldü. Yeni Şafak'ın haberine göre, Karara HDP ve CHP aynı dille tepki gösterdi. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, destek mesajı paylaşarak "Bu bir gözdağıdır. Anlamsızdır. Merdan Yanardağ bir vatanseverdir" dedi. Hükümet ve RTÜK'ün hedef alındığı HDP açıklamasında ise teröristbaşı Öcalan'dan 'sayın' denilerek bahsedildi.

"ÖCALAN BEBEK KATİLİDİR"

Van'da vatandaşlarla çay içip sohbet eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yanardağ'ın söylemlerine tepki göstererek, "PKK elebaşısı, eli kanlı bebek katili bir teröristtir. Terörle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.