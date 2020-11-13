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13 Kasım 2020 Cuma 13:16:00 - Güncelleme:14 Kasım 2020 Cumartesi 12:14:00

Bebeğinde reflü olan annelere tavsiyeler

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Bebeğin beslenmesini desteklemek ve sabaha kadar uyumasını sağlamak için yatmadan önce veya uykuda beslemek yanlış! Özellikle reflüsü olan bebekler son öğününden iki saat sonra yatırılmalı.

Çocuklarda çok sık rastlanan mide içeriğinin yemek borusuna hatta ağza kadar geri gelmesi hali olan reflü, bebeklerde birinci aydan itibaren görülmeye başlar ve kusmalara neden olur. Bebeklerde beslenme şeklinin değerlendirildiğini, beslenme hataları olabileceğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nermin Tansuğ “Anneler özellikle bebeklerin beslenmesini desteklemek ve sabaha kadar uyumalarını sağlamak için yatmadan önce veya uykuda bebeklerini beslerler. Ancak bu reflüyü artırır. Bu nedenle yapılmamalıdır. Özellikle reflüsü olan bebekler ve çocuklar son öğününden iki saat sonra yatırılmalıdır” dedi. Doç. Dr. Nermin Tansuğ reflüsü olan bebekler için annelere önerilerde bulundu:

· Öncelikle beslenme şekli ve çevre koşulları düzeltilmelidir. Reflü tanısı alan çocukta yatak başı 30 derece kadar yükseltilmelidir. Özellikle sol yan pozisyonda yatırılmaları reflüyü azaltır.

· Reflüsü olduğundan şüphe edilen bebeklerin beslenmesinde dikkat edilecek nokta, kusmalar nedeniyle bebeğin normal koşullarda beslenmesini sürdürememesidir. Bu nedenle bebek çok yakından takip edilmeli düzenli olarak kilo artışı izlenmelidir.

· Az miktarda, sık sık beslenmelidir. Her beslenmeden sonra gazı çıkarılmalıdır.

· Bebeklerin yalancı emzik kullanmaları da reflü tedavisinde faydalı olabilir. Emzik bebekte tükürük salgısını ve bağırsak hareketlerini artırarak reflü olasılığını azaltır.

· Anne sütü ile beslenen bebeklerde reflü belirtileri daha az görülür. Verilen besinlerin koyulaştırılması ya da keçi boynuzu tozu katılmış özel mamalar kullanılabilir.

· İnek sütü alerjisi varsa diyetten inek sütü çıkartılmalıdır.

· Pasif sigara içimi de reflüyü artırır. Bu nedenle evde sigara içilmemelidir.

· Büyük çocuklarda reflüyü artıran çikolata, aşırı yağlı baharatlı, acılı, ekşili cips, ketçap, mayonez, hardal, soğan, sarımsak gibi gıdalar, asitli gazlı içecekler yasaklanmalıdır.

· Öğün miktarları küçük tutulmalı, ideal vücut ağırlığı korunmalı, akşam yemekleri yatmadan en az 2 saat önce yenmeli, yemeklerden sonra en az 1 saat yatar pozisyon alınmamalıdır.

· Karın içi basıncını azaltmak amacı ile çok sıkı elbiseler giydirilmemeli, kemerler çok sıkılmamalıdır.

Tedavisi nasıl yapılır?

Hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar yemek borusu kapakçığının basıncını artırarak, mide içeriğinin yemek borusuna kaçışını önler, mide boşalmasını kolaylaştırır, mide asidini nötralize eder veya azaltır. İlaçla tedaviye yanıt alınamadığı geçici solunum durması, ani bebek ölümü tehdidi gibi ciddi belirtiler varsa, darlık gelişmişse, doğuştan kalp hastalığı olan çocuklarda ender olarak cerrahi tedavi uygulanabilir.

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