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28 Aralık 2021 Salı 22:49:00 - Güncelleme:28 Aralık 2021 Salı 22:50:00

BDDK'dan 13 bankaya ceza

Kaynak: AA

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalarca kullandırılan kredilerin amacına uygun kullanımı için iç kontrol mekanizmalarının zamanında oluşturulmadığı gerekçesiyle 13 bankaya 50'şer bin TL ceza uygulanmasına karar verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bireysel veya tüzel müşterilere Türk lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması uyarısında bulunmuştu.

Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, yapılan incelemeler neticesinde Bankacılık Kanunu'nun 148. maddenin b fıkrası kapsamında "alınan kararlara ve verilen talimatlara, çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere ve yapılan diğer düzenlemelere uyulmaması hâlinde 50 bin Türk lirasından 500 bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanır." hükmü gereğince 13 bankaya 50'şer bin TL para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kaynaklar, ceza gerekçesinin bankaların iç kontrol mekanizmasını zamanında oluşturmaması olduğunu söyledi.

BDDK kaynakları idari para cezası verildiğini teyit etti.

Etiketler : Bankacılık BDDK ceza
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