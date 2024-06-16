VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Hudut Kartalları' bayramda da elleri tetikte sınır nöbetinde
Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Beyoğlu'nda hareketli dakikalar... Kızgın boğa mezarlığa daldı, ortalık karıştı
Çanakkale'de yüz yıllık gelenek: Bayramlaşma zinciri
Kaçan boğa binanın çatısına çıktı! O anlar kameralara böyle yansıdı
Bayramın ilk gününde acı bilanço!
16 Haziran 2024 Pazar 12:46:00 - Güncelleme:16 Haziran 2024 Pazar 12:46:00

Bayramın ilk gününde acı bilanço! 5 kişi hayatını kaybetti, bin 421 kişi yaralandı

ABONE OL

Kurban Bayramı tatilinin ilk günü meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, bin 421 kişinin ise yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde 852 trafik kazası meydana geldiğini, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 1421 kişinin yaralandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerinin vatandaşların güvenliği için gerekli önlemleri aldığını, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürdüğünü kaydetti. Yerlikaya, tatilin 1'inci günü olan 15 Haziran Cumartesi günü 852 trafik kazası meydana geldiğini, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 421 kişinin yaralandığını belirtti. Yerlikaya, ayrıca 407 bin 731 aracın denetlendiğini, 24 bin 357 araca hız ve radar, 42 bin 720 araca ise çeşitli eksikliklerden işlem yapıldığını kaydetti. Yerlikaya, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Yolun sonu bayram olsun" ifadelerini kullandı.

Etiketler : kurban bayramı trafik kazası yaralı ölü analiz optimizasyon trafik artışı
Bir ay denizde yaşadılar

Bir ay denizde yaşadılar
Gamze Özçelik o isimle evlendi

Gamze Özçelik o isimle evlendi
6 farklı Ebru

6 farklı Ebru
Eşim ‘çuval giy' dese giyerim

Eşim ‘çuval giy' dese giyerim
Imany'den Filistin'e destek çağrısı

Imany'den Filistin'e destek çağrısı
40'lar kulübüne giriyor!

40'lar kulübüne giriyor!
Neden serbest bırakıldı?

Neden serbest bırakıldı?
K-Pop'dan sonra J Pop salgını mı?

K-Pop'dan sonra J Pop salgını mı?
"ABD eğitimi oyunculuğumu etkileyecek"

"ABD eğitimi oyunculuğumu etkileyecek"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX