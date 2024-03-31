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31 Mart 2024 Pazar 13:20:00 - Güncelleme:31 Mart 2024 Pazar 13:20:00

Bayburt'ta muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Bayburt'ta muhtarlık seçimi sebebiyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Balca köyünde iki grup arasında muhtarlık seçimiyle ilgili başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavga sırasında darp sonucu yaralanan Talip Yıldırım, Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Etiketler : bayburt muhtarlık seçim kavga
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