Bayburt'ta muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Bayburt'ta muhtarlık seçimi sebebiyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Balca köyünde iki grup arasında muhtarlık seçimiyle ilgili başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavga sırasında darp sonucu yaralanan Talip Yıldırım, Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
- Murat Kurum'dan İstanbullulara çağrı: Mutlaka oyunuzu kullanın
- Yerel seçim için 32 ildeki oy verme işlemi sona erdi
- Bakan Fidan oyunu Ankara'da kullandı
- Kimliğini kaybeden seçmenler soluğu nüfus müdürlüklerinde aldı
- Şırnak'ın Hilal beldesinde seçmen, 4,5 santimetre pusulada oy kullanıyor
- Darülaceze sakinleri kurum içinde kurulan sandıklarda oy kullandı