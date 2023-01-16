İşçi dövüldü 'Bay Kemal' izledi

Çiğli Belediyesi işçileri, sahnenin yakınına gelerek zam taleplerini CHP lideri Kılıçdaroğlu'na iletmek isteyince, korumalar ile işçiler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

BAY KEMAL'İN KORUMALARI ZAM İSTEYEN İŞÇİLERİ DARP ETTİ

CHP'li Çiğli Belediyesi şirketi ÇİBEL AŞ'de çalışan işçiler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı temel atma töreninde ek zam talebiyle eylem yaptı. Belediye başkanlıyla yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alamayan ve geçtiğimiz günlerde belediye binası önünde basın açıklaması gerçekleştiren işçiler dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslerini duyurmaya çalıştı.

"Geçinemiyoruz" yazılı pankart açan işçiler, "İşçiler açken başkana huzur yok", "Enflasyon hakkımız söke söke alırız" sloganları attı. Eylemde maaş bordrolarının olduğu dövizler de taşıyan işçiler, ek zam taleplerinin karşılanmasını istedi.

TALEP İLETECEKLERDİ

Çiğli Belediyesi işçileri, sahnenin yakınına gelerek zam taleplerini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na iletmek isteyince, korumalar ile işçiler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Olayla ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun korumaları İzmir'de, CHP'li belediyeden hakkını alamayan ve buna itiraz eden işçileri darp etmiş. Kemal Bey İzmir'e her geldiğinde CHP'nin başarısızlığı yüzüne vuruluyor, artık mızrak çuvala sığmıyor. Size tavsiyemiz, şehrimizin huzurunu kaçırmayın" ifadelerini kullandı.