Malatya'da peş peşe korkutan depremler!

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. AFAD, öte yandan Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini bildirdi.

Depremin, saat 17.46'da 6,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı ali Yerlikaya, "Malatya İli Battalgazi ilçesinde , büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

AFAD'dan yapılan açıklamada ise, "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2 ve 4.7 büyüklüklerindeki depremler sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.