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04 Ocak 2024 Perşembe 09:23:00 - Güncelleme:04 Ocak 2024 Perşembe 09:23:00

Batman'da PKK/KCK operasyonu

Kaynak: IHA

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Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 12 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra farklı birimlerden personelin katılımı ile kent genelinde 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sabaha karşı düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK'yla iltisaklı oldukları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet işlemeleri sürüyor.

Etiketler : pkk batman operasyon
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