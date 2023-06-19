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Batı Trakya'da camiye saldıran zanlı hakkında yeni gelişme
19 Haziran 2023 Pazartesi 21:03:00 - Güncelleme:19 Haziran 2023 Pazartesi 21:03:00

Batı Trakya'da camiye saldıran zanlı hakkında yeni gelişme

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Batı Trakya'da, İskeçe iline bağlı Ilıca köyü camisine saldıran 64 yaşındaki Fransız vatandaşının duruşması 4 Temmuz'a ertelendi.

Saldırganın avukatı, eksik belge olduğu gerekçesiyle duruşmanın ileri bir tarihe alınmasını talep etti.

Mahkeme başkanı da avukatın talebini kabul ederek, duruşmanın 4 Temmuz'a ertelenmesine karar verdi.

Mahkemede, İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Mustafçova Belediye Başkanı Rıdvan Delihüseyin, İskeçe Müftü Yardımcısı Ahmet Hraloğlu, Ilıca köyü vakıf heyeti üyeleri, İskeçe Müftülüğü din görevlileri ve soydaşlar yer aldı.

İskeçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, Ilıca köyünde bir kişinin camiye girdiği ve buraya zarar verdiği belirtilmişti.

Saldırganın, camide bulunan Kur'an-ı Kerim'leri parçalayarak yere attığı ve minberin perdesine zarar verdiği ve söz konusu kişinin Fransız vatandaşı olduğu kaydedilmişti.

Etiketler : batı trakya türkiye yunanistan
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