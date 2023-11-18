Başkan Erdoğan: Batı ölen Müslümanları görmüyor

"Batı ölen Müslümanları görmüyor" Başkan Erdoğan: Batı dünyası yatıyor kalkıyor sadece Hamas diyor
Başkan Erdoğan, "Yatıyorlar kalkıyorlar dedikleri tek şey Hamas. İsrail 13 bin kişiyi öldürdü, bunu niye konuşmuyorsunuz? Batı dünyası ölen Müslümanları görmüyor. Ne olursa olsun dik duracağız." dedi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) 62. Genel Kurulunda konuşuyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...MTTB maziden atiye bir köprü konumundadır
Üstadımız 'Ayasofya açılacak hem de nasıl açılacak' diyerek işaret fişeğini yaktı. Elhamdülillah Ayasofya'yı açmak bize nasip olduGeleceğimizin sahibi ve teminatı olan gençlerimizi güçlü bir tarihi ve kültürel donanımla dünyaya hazırlayamazsak işimizi zora sokarızİsrail 13 bin kişiyi öldürdü. Batı dünyası ölen Müslümanları görmüyor. Batı dünyası yatıyor kalkıyor sadece Hamas diyorYatıyorlar kalkıyorlar dedikleri tek şey Hamas. İsrail 13 bin kişiyi öldürdü, bunu niye konuşmuyorsunuz? Batı dünyası ölen Müslümanları görmüyor. Ne olursa olsun dik duracağız
Haçlı-Hilal anlayışı bitmiş değil, bu aynen devam ediyor. Bu ateş çemberini yakan ve körükleyenlerin tek bir gayesi vardır; o da Türk ve İslam dünyasının lokomotifi olan Türkiye'nin hedeflerinin önüne geçmektir ama müsaade etmeyeceğiz
Ayrıntılar geliyor...
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