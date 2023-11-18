Başkan Erdoğan: Batı ölen Müslümanları görmüyor

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18 Kasım 2023 Cumartesi 15:42:00 - Güncelleme:18 Kasım 2023 Cumartesi 15:42:00

"Batı ölen Müslümanları görmüyor" Başkan Erdoğan: Batı dünyası yatıyor kalkıyor sadece Hamas diyor

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Başkan Erdoğan, "Yatıyorlar kalkıyorlar dedikleri tek şey Hamas. İsrail 13 bin kişiyi öldürdü, bunu niye konuşmuyorsunuz? Batı dünyası ölen Müslümanları görmüyor. Ne olursa olsun dik duracağız." dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) 62. Genel Kurulunda konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...

MTTB maziden atiye bir köprü konumundadır

Üstadımız 'Ayasofya açılacak hem de nasıl açılacak' diyerek işaret fişeğini yaktı. Elhamdülillah Ayasofya'yı açmak bize nasip oldu

Geleceğimizin sahibi ve teminatı olan gençlerimizi güçlü bir tarihi ve kültürel donanımla dünyaya hazırlayamazsak işimizi zora sokarız

İsrail 13 bin kişiyi öldürdü. Batı dünyası ölen Müslümanları görmüyor. Batı dünyası yatıyor kalkıyor sadece Hamas diyor

Yatıyorlar kalkıyorlar dedikleri tek şey Hamas. İsrail 13 bin kişiyi öldürdü, bunu niye konuşmuyorsunuz? Batı dünyası ölen Müslümanları görmüyor. Ne olursa olsun dik duracağız

Haçlı-Hilal anlayışı bitmiş değil, bu aynen devam ediyor. Bu ateş çemberini yakan ve körükleyenlerin tek bir gayesi vardır; o da Türk ve İslam dünyasının lokomotifi olan Türkiye'nin hedeflerinin önüne geçmektir ama müsaade etmeyeceğiz

İsrail'in elinde 10 bine yakın rehine var. Almanya olarak onları verme adımını atın. Biz de şu anda Hamas'ın elindekileri almanın gayreti içerisine girelim

Türkiye'nin sadece kendi sınırlarından ibaret bir ülke olmadığını hâlâ kabul etmek istemeyen varsa ya gafildir ya da kafası ve kalbi başka mahfillere kiralanmış haindir

Her kim "Suriye'den, Irak'tan, Karabağ'dan, Bosna'da, Kudüs'ten bize ne" diyorsa aslında bilerek veya bilmeyerek büyük Türkiye yürüyüşüne çelme takıyordur.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : recep tayyip erdoğan istanbul milli türk talebe birliği
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