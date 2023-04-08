Başkentte trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Çolak son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: AA
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tansu Çolak'ın cenazesi toprağa verildi.
Şehit Çolak için Etimesgut'taki Ahimesut Söğüt Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene devlet erkanının yanı sıra Çolak'ın ailesi, akrabaları ve vatandaşlar katıldı.
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Protokol üyeleri de şehidin ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.
Cenaze namazının ardından şehidin naaşı Elvanköy Mezarlığı'nda defnedildi.
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