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Başkentte trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Çolak son yolculuğuna uğurlandı
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08 Nisan 2023 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:08 Nisan 2023 Cumartesi 16:30:00

Başkentte trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Çolak son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: AA

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tansu Çolak'ın cenazesi toprağa verildi.

Şehit Çolak için Etimesgut'taki Ahimesut Söğüt Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene devlet erkanının yanı sıra Çolak'ın ailesi, akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Protokol üyeleri de şehidin ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Cenaze namazının ardından şehidin naaşı Elvanköy Mezarlığı'nda defnedildi.

Etiketler : trafik kazası şehit tansu çolak

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