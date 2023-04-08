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08 Nisan 2023 Cumartesi 13:14:00 - Güncelleme:08 Nisan 2023 Cumartesi 13:14:00

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Kaynak: AA

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Cmhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Tansu Çolak'ın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramankazan'da görevi sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Çolak'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan trafik kazası şehit başsağlığı mesajı çavuş çolak

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