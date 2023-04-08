08 Nisan 2023 Cumartesi 13:14:00 - Güncelleme:08 Nisan 2023 Cumartesi 13:14:00
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Kaynak: AA
ABONE OL
Cmhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Tansu Çolak'ın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramankazan'da görevi sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Çolak'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
- Mersin Limanında 97 kilo 500 gram kokain ele geçirdi
- Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu
- Adıyaman'da depremde yıkılan sitenin şantiye şefi tutuklandı
- Cumhurbaşkanlığından açılışı gerçekleştirilecek Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'na ilişkin paylaşım
- Bayraktar AKINCI'nın 96 kursiyeri mezun oldu
- Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı