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24 Kasım 2023 Cuma 21:10:00 - Güncelleme:24 Kasım 2023 Cuma 21:10:00

Başkentte aranan 727 kişi yakalandı

Kaynak: AA

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Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 727 kişinin yakalandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma ekiplerince 16-23 Kasım'da aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 13, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 30, 5 yıla kadar hapis cezası olan 228 kişinin de aralarında yer aldığı 727 kişi yakalandı.

Etiketler : Ankara Valiliği operasyonlar suçlular yakalananlar polis ve jandarma
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