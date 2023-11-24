Başkentte aranan 727 kişi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma ekiplerince 16-23 Kasım'da aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 13, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 30, 5 yıla kadar hapis cezası olan 228 kişinin de aralarında yer aldığı 727 kişi yakalandı.