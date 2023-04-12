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12 Nisan 2023 Çarşamba 18:17:00 - Güncelleme:12 Nisan 2023 Çarşamba 18:17:00

Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, Togg aracını teslim alan Mirziyoyev'e hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Özbekistan ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Togg aracını teslim alan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Türk dünyası olarak bütünlük içerisinde hep birlikte çok daha ileri noktalara ulaşacaklarına inandığını belirten Başkan Erdoğan, Türkiye-Özbekistan arasındaki güçlü işbirliğinin bu anlayışın temel sütunlarından biri olduğunu ifade etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Togg'u teslim aldı

"TOGG, TÜRK DÜNYASININ BAŞARISI OLARAK KAYITLARA GEÇECEK"

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ise Togg hediyesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin her alanda olduğu gibi sanayi alanında da sergilediği atılımın çok değerli olduğunu belirten Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Togg'un Türkiye ile birlikte Türk dünyasının başarısı olarak kayıtlara geçeceğini dile getirdi.

Etiketler : Başkan Erdoğan türkiye iletişim başkanlığı Mirziyoyev

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