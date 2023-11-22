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22 Kasım 2023 Çarşamba 15:16:00 - Güncelleme:22 Kasım 2023 Çarşamba 15:16:00

Başkan Erdoğan'ın ziyareti yankı uyandırdı... "Cezayir-Ankara eksenine yeni nefes”

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan'ın ziyareti, Cezayir basınında geniş yer aldı. El-Haber gazetesi Erdoğan'ın ziyaretini, “Tebbun - Erdoğan zirvesi. Cezayir-Ankara eksenine yeni nefes” başlığıyla ilk sayfadan ana manşetten verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cezayir'e gerçekleştirdiği ziyaret, ülke basınında geniş yer aldı.

Cezayir resmi ajansı APS, konuyla ilgili haberinde, Başkan Erdoğan'ın ziyaretine dikkati çekerek, "Cezayir-Türkiye: Stratejik işbirliğine yönelik samimi, siyasi irade" başlığını kullandı.

Haberde, Erdoğan'ın dün Cezayir'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret ve Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile yaptığı görüşmeler, Cezayir ile Türkiye'nin ikili işbirliğine yönelik samimi siyasi iradelerini teyit etme fırsatı oluşturduğu belirtilerek, bu ziyaretle iki ülke arasındaki "Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin" yapısının "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi" olarak değiştirilmesi kararı alındığı ifade edildi.

El-Haber gazetesi de Erdoğan'ın ziyaretini, "Tebbun - Erdoğan zirvesi. Cezayir-Ankara eksenine yeni nefes" başlığıyla ilk sayfadan ana manşetten verdi.

Gazetenin alt manşetlerinde Cezayir-Ankara ekseninin anlaşma ve mutabakat zabıtlarıyla güçlendirildiğine dikkati çekilerek, Filistin davasının da iki ülke arasındaki diplomatik koordinasyonun merkezinde yer aldığı kaydedildi.

Ülkenin Africa News gazetesi de Başkan Erdoğan'ın ziyaretini iki ayrı manşetle ilk sayfasına taşıdı.

Güçlü ve ufku açık Türkiye-Cezayir ilişkilerine vurgu yapılan alt başlığın yanı sıra, Erdoğan'ın Filistin davasına ilişkin tutumundan dolayı Cezayir'i takdir etmesi de bir başka başlıkta yer verildi.

Es-Siyasi gazetesi de Erdoğan-Tebbun görüşmesini ana manşetine taşıyarak, iki liderin Filistin meselesindeki ortak tutumlarına değinildi.

Ülkede Fransızca yayın yapan el-Moudjahid gazetesi de ilk sayfadan verdiği ziyareti, "iki ülke ilişkilerinde dinamizm ve yakınlaşma" şeklinde manşetine taşıdı.

Başkan Erdoğan'ın üst düzey bir heyet ve çok sayıda iş insanıyla "Cezayir'e çıkarma" yaptığına dikkati çeken gazete, Erdoğan ile Tebbun'un iki ülke arasındaki yüksek düzeyli işbirliği konseyinin ikinci toplantısını gerçekleştirdiklerini aktardı.

Başkan Erdoğan'ın söz konusu ziyareti, görsel medyanın yanı sıra, Cezayir'de Arapça-Fransızca yayın yapan birçok internet sitesi ile sosyal medyada da geniş yer buldu.

Etiketler : başkan erdoğan cezayir basın
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