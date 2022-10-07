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07 Ekim 2022 Cuma 19:39:00 - Güncelleme:07 Ekim 2022 Cuma 19:39:00

Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya basınının yakın takibinde

Kaynak: TRT Haber

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Dünya basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ndeki açıklamalarını yakından takip etti. Fransa, Almanya ve ABD basınında, Erdoğan'ın Yunanistan'la ilgili açıklamaları öne çıktı. Rus medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye üzerinden tahıl sevkiyatına ilişkin açıklamalarını aktardı.

Başkan Erdoğan'ın, Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi için gittiği Prag'da yaptığı açıklamalar, uluslararası manşetlere taşındı.

"BAŞKAN ERDOĞAN YUNANLILARI TERLETİYOR"

Fransız Liberation gazetesi "Erdoğan Yunanları terletiyor" ifadesine yer verdi.

Le figaro gazetesi ve BFM.TV kanalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hanımlar anlaşıyor biz anlaşamıyoruz" sözünü manşetten verdi.

BFM.TV Başkan Erdoğan'ın ve eşi Emine Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve eşi Brigitte Macron ile birlikte 2018'de Paris'te çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Le figaro gazetesinde, Başkan Erdoğan'ın Fransız mevkidaşı ile ayak üstü görüşmesi sırasında çekilen fotoğraf yer aldı.

Başkan Erdoğan'ın Fransız mevkidaşına "Macron, seni de Türk Devletleri Teşkilatına alalım" dediği aktarıldı.

Liderlerin eşlerinin ise, daha önce düzenlenen uluslararası zirvelerde de yakın ilişki içinde oldukları hatırlatıldı. Erdoğan'ın bu nedenle "Hanımlar anlaşıyor, ama biz seninle anlaşamıyoruz" dediği paylaşıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİ ALMAN BASININDA

Alman basınında der Spiegel, Erdoğan'ın Yunanistan, İsveç ve Finlandiya ile ilişkilere yönelik açıklamalarına yer verdi.

Belçika devlet kanalı RTBF, Erdoğan'ın Macron, Paşinyan ve Aliyev ile bir araya geldiği fotoğrafı paylaştı.

Amerikan yayın kuruluşu Bloomberg, Başkan Erdoğan'ın, Yunanistan'a, Türkiye'nin, herhangi bir tehdit karşısında tepki vereceği uyarılarını ciddiye alması gerektiği yönündeki ifadelerini aktardı.

"EN KÖTÜ BARIŞ, SAVAŞTAN İYİDİR"

Rus basını Başkan Erdoğan'ın "en kötü barış, savaştan iyidir" sözlerini paylaştı.

İzvestiya gazetesi, Erdoğan'ın Rus gübre ve tarım ürünlerinin sevkiyatının dünya pazarlarına, özellikle de ihtiyaç duyan ülkelere ulaştırılması gerektiği yaklaşımını ön plana çıkardı.

Etiketler : Başkan Erdoğan Rus basını Avrupa Siyasi
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