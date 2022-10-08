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08 Ekim 2022 Cumartesi 08:57:00 - Güncelleme:08 Ekim 2022 Cumartesi 08:57:00

Dünya basını Başkan Erdoğan'ın sözlerini böyle gördü!

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Başkan Erdoğan'ın Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde yaptığı konuşma dünya medyasında geniş yankı buldu. Fransız Liberation gazetesi 'Erdoğan, Yunanları terletiyor' manşetiyle okurlarının karşısına çıkarken, Rus basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'en kötü barış, savaştan iyidir' sözlerini paylaştı.

Başkan Erdoğan'ın, Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi için gittiği Prag'da yaptığı açıklamalar, uluslararası manşetlerde de geniş yankı buldu. Fransız basını Başkan Erdoğan'ın sözlerini "Erdoğan Yunanlıları terletiyor" manşetiyle verdi.

"ERDOĞAN YUNANLILARI TERLETİYOR"

Fransız Liberation gazetesi "Erdoğan Yunanları terletiyor" ifadesine yer verdi.

"HANIMLAR ANLAŞIYOR BİZ ANLAŞAMIYORUZ"

Le figaro gazetesi ve BFM.TV kanalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hanımlar anlaşıyor biz anlaşamıyoruz" sözünü manşetten verdi.

BFM.TV Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve eşi Emine Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve eşi Brigitte Macron ile birlikte 2018'de Paris'te çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Le Figaro gazetesinde, Erdoğan'ın Fransız mevkidaşı ile ayak üstü görüşmesi sırasında çekilen fotoğraf yer aldı.

"MACRON SEN DE TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI GEL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mevkidaşına "Macron, seni de Türk Devletleri Teşkilatına alalım" dediği aktarıldı.

Liderlerin eşlerinin ise, daha önce düzenlenen uluslararası zirvelerde de yakın ilişki içinde oldukları hatırlatıldı. Erdoğan'ın bu nedenle "Hanımlar anlaşıyor, ama biz seninle anlaşamıyoruz" dediği paylaşıldı.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ ALMAN BASININDA

Alman basınında der Spiegel, Erdoğan'ın Yunanistan, İsveç ve Finlandiya ile ilişkilere yönelik açıklamalarına yer verdi. Belçika devlet kanalı RTBF, Erdoğan'ın Macron, Paşinyan ve Aliyev ile bir araya geldiği fotoğrafı paylaştı. Amerikan yayın kuruluşu Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunanistan'a, Türkiye'nin, herhangi bir tehdit karşısında tepki vereceği uyarılarını ciddiye alması gerektiği yönündeki ifadelerini aktardı.

"EN KÖTÜ BARIŞ, SAVAŞTAN İYİDİR"

Rus basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "en kötü barış, savaştan iyidir" sözlerini paylaştı. İzvestiya gazetesi, Erdoğan'ın Rus gübre ve tarım ürünlerinin sevkiyatının dünya pazarlarına, özellikle de ihtiyaç duyan ülkelere ulaştırılması gerektiği yaklaşımını ön plana çıkardı.

Etiketler : Başkan Erdoğan yunanistan prag
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