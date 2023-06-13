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13 Haziran 2023 Salı 13:23:00 - Güncelleme:13 Haziran 2023 Salı 13:23:00

Başkan Erdoğan'dan Zengezur koridoru mesajı

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Başkan Erdoğan, "Zengezur konusunu süratle halletmemiz, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin güçlenmesine vesile olacaktır." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in açıklamalarından öne çıkanlar...

Şuşa Beyannamesi tarihi bir anlaşmadır. Şuşa Karabağ'ın tacıdır.

Türkiye ile ticaret hacmimiz 6 milyar dolara yaklaşıyor. Gelecekte daha da artacak.

Zengezur koridorunun açılması kaçınılmazdır. Bu koridorun açılması bütün ülkeler için yeni imkanlar açacak

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Bu ziyaretler aramızdaki duyguların ne denli ileri gittiğinin en güzel ifadesidir

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi çalışması başladı. Bu adımı attığımız anda Türkiye-Azerbaycan arasında böyle bir üniversiteyi kurmanın artık geciktiğini yaşadık. Artık bunu başaracağız.

Avrupa özellikle Türkiye üzerinden alacakları gaz konusunda da çok telaşlılar. Bunun için devamlı ricada bulunmaktalar

Şuşa Beyannamesi'nin içeriğini de bundan sonraki süreçte başarılı bir şekilde gerçekleştirmeye, devam ettirmeye olan inancımız tamdır. Bunda da taviz yok

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : erdoğan aliyev azerbaycan
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