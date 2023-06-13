Başkan Erdoğan'dan Zengezur koridoru mesajı
Başkan Erdoğan, "Zengezur konusunu süratle halletmemiz, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin güçlenmesine vesile olacaktır." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in açıklamalarından öne çıkanlar...
Şuşa Beyannamesi tarihi bir anlaşmadır. Şuşa Karabağ'ın tacıdır.
Türkiye ile ticaret hacmimiz 6 milyar dolara yaklaşıyor. Gelecekte daha da artacak.
Zengezur koridorunun açılması kaçınılmazdır. Bu koridorun açılması bütün ülkeler için yeni imkanlar açacak
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
Bu ziyaretler aramızdaki duyguların ne denli ileri gittiğinin en güzel ifadesidir
Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi çalışması başladı. Bu adımı attığımız anda Türkiye-Azerbaycan arasında böyle bir üniversiteyi kurmanın artık geciktiğini yaşadık. Artık bunu başaracağız.
Avrupa özellikle Türkiye üzerinden alacakları gaz konusunda da çok telaşlılar. Bunun için devamlı ricada bulunmaktalar
Şuşa Beyannamesi'nin içeriğini de bundan sonraki süreçte başarılı bir şekilde gerçekleştirmeye, devam ettirmeye olan inancımız tamdır. Bunda da taviz yok
Ayrıntılar geliyor...
- "Türkiye ve Azerbaycan dış politikada bundan sonra da ortak tutum sergileyecek"
- Türk Kızılaya yılın ilk altı ayında 1 milyon 250 bin üniteden fazla kan bağışlandı
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- Zengezur koridoru mesajı
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