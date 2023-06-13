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13 Haziran 2023 Salı 13:52:00 - Güncelleme:13 Haziran 2023 Salı 13:52:00

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan dış politikada bundan sonra da ortak tutum sergileyecek

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türkiye ve Azerbaycan dış politikada bundan sonra da ortak tutum sergileyecektir." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Zengezur Koridoru'nun açılması kaçınılmazdır. Ne kadar erken olursa o kadar iyi olur. Bu husustaki çabalarımızı artıracağız." ifadesini kullandı.

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Etiketler : recep tayyip erdoğan ilham aliyev azerbaycan zengezur koridoru
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