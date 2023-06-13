"Türkiye ve Azerbaycan dış politikada bundan sonra da ortak tutum sergileyecek"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan dış politikada bundan sonra da ortak tutum sergileyecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Zengezur Koridoru'nun açılması kaçınılmazdır. Ne kadar erken olursa o kadar iyi olur. Bu husustaki çabalarımızı artıracağız." ifadesini kullandı.

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