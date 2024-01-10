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Başkan Erdoğan: Türkiye, sadece kendi sınırlarından ibaret bir ülke değildir
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10 Ocak 2024 Çarşamba 19:19:00 - Güncelleme:10 Ocak 2024 Çarşamba 19:19:00

Başkan Erdoğan: Türkiye, sadece kendi sınırlarından ibaret bir ülke değildir

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Başkan Erdoğan, 'Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri ile vatandaşımızın önüne yeni bir vizyon koyduk. Bir başka ifade ile Türkiye Yüzyılı devletin ve milletin ortak hayalidir. Hiç şüphesiz Türkiye Yüzyılı'nın birinci derece muhatabı siz valilerimiz, kaymakamlarımızsınız. Türkiye, sadece kendi sınırlarından ibaret bir ülke değildir.' dedi.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Valiler Buluşması'nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bundan 13 yıl önce vatandaşlarımızın karşısına 2023 hedefleri ile çıkmıştık, kimileri bize dudak bükmüştü. Yıllar yılları kovaladı ve 2023'ü de bitirdik. Geçtiğimiz yıl aynı zamanda cumhuriyetimizin 2. asrına girdik.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri ile vatandaşımızın önüne yeni bir vizyon koyduk. Bir başka ifade ile Türkiye Yüzyılı devletin ve milletin ortak hayalidir. Hiç şüphesiz Türkiye Yüzyılı'nın birinci derece muhatabı siz valilerimiz, kaymakamlarımızsınız.

Bundan 10 yıl önce vatandaşlarımızın karşısına 2023 hedefleri ile çıkmıştık, kimileri bize dudak bükmüştü. Yıllar yılları kovaladı ve 2023'ü de bitirdik. Geçtiğimiz yıl aynı zamanda cumhuriyetimizin 2. asrına girdik. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri ile vatandaşımızın önüne yeni bir vizyon koyduk. Bir başka ifade ile Türkiye Yüzyılı devletin ve milletin ortak hayalidir. Hiç şüphesiz Türkiye Yüzyılı'nın birinci derece muhatabı siz valilerimiz, kaymakamlarımızsınız.

Değerli arkadaşlar Cumhuriyetimizin ilk asrının hangi sarsıntılarla geçtiğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Her ne kadar biz ülkemizi üst lige çıkarmış olsak da geldiğimiz yeri yeterli bulmuyoruz. Öyle kritik bir eşikteyiz ki bundan sonra atacağımız adımlarla ya küresel lige çıkacağız ya da geriye düşmek zorunda kalacağız. Ömründe tuğla üstüne tuğla koymamış, herhangi bir hizmete imza atmayanlar bizi yanıltmasın. Türkiye ne zaman kritik bir yol ayrımına gelse alçakça oyunlar devreye sokuluyor. Son günlerde sık sık karşımıza çıkmaya başlayan 28 Şubatvari müsamerelerin arkasındaki güçleri de iyi biliyoruz.

Dünyada, bölgemizde ve ülke içinde yaşadığımız sıkıntıların elbette farkındayız. Sosyal fay hatlarının bu defa yabancı ve İslam düşmanlığı üzerinden harekete geçirmeye çalışıyorlar.

Etiketler : Erdoğan Valiler Buluşması Cumhurbaşkanı açıklamaları Erdoğan
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