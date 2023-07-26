Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı... "Türkiye'ye uzanan elleri kıracağız"

Başkan Erdoğan, Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Bu gurur gününüzde sizlerle beraber olmaktan, buna şahitlik etmekten büyük bahtiyarlık duyuyorum. 6. dönem olarak eğitimlerini tamamlayan polis memurlarımızı mezun ediyoruz. Başarıyla bitiren 497'si kadın 1592'si erkek toplam 2 bin 89 polis memurumuzu kutluyorum. Dereceye giren öğrencilerimizi özellikle tebrik ediyorum.

Tüm hocalarınıza, amirlerinize ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Sizleri vatana, millete onurla hizmet edecek şuurla yetiştiren ailelerinize şükranlarımı sunuyorum. Dünyanın 16 farklı ülkesinden toplam 87 öğrencimizi akademiden mezun etmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Mezun olan misafir öğrencilerimize bundan sonraki meslek hayatında başarılar diliyorum.

Bugün bünyesine katılan 2 bin 89 yeni polis memurumuzla birlikte emniyet teşkilatımız daha da güçlenecektir. Sizleri her türlü saldırıdan, beladan muhafaza buyursun. Gece gündüz demeden fedakarca görev yapan polislerimize teşekkür ediyorum. Milletçe kendimizi huzur ve güvende hissediyorsak bunun altında emniyet teşkilatımızın yer aldığını biliyoruz. Polislerimiz şanla şerefle görevlerini yaparak güvenlik talebini karşılıyor. Devletimizin bekasının, milletimizin esenliğinin teminatısınız. Emniyet teşkilatımız, ekonomide elde ettiğimiz başarıların, terör örgütlerine verdiğimiz başarının baş aktörlerinden biridir.

Güvenlik güçlerimizin 6 Şubat depğremlerinde bir kez daha gördük. Emniyet birimlerimiz süratle harekete geçti. Polislerimiz depremzedelere yardım için adeta seferber oldu. Türkiye başarılı bir imtihan vermiştir. Depremde yıkıntıların altında kalan 216 emniyet personelimizi rahmetle yad ediyorum. Rabbim bir daha böyle afetler göstermesin. Türkiye depremden sadece 3 ay sonra iki seçimi demokrasiye yakışır şekilde sorunsuz yaptı.

15 Temmuz kıyamı demokrasi tarihimize altın harflerle yazdırıldı. Üstünden değil 7 yıl 77 yıl geçse dahi 15 temmuz'u unutmayacağımızı tüm dünyaya bir kez daha ilan ettik. 15 Temmuz'da 63 polisimiz şehit oldu, unutmayacağız. İnsanlık böyle bir ihanet, böyle bir alçaklık görmemiştir. Kontrollü darbe iftirası atanları milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bu milletin evlatlarının nasıl bir mücadele verdiğini görmek istiyorsanız yanı başımızdaki müzeyi ziyaret edin. Terörü öven gazete kılıklı tetikçilere, 6-8 Ekim olaylarının göstrediğiniz vefanın binde birini vatan için şehit düşen kahramanlarımıza da gösterin. Darbe teşebbüsünü boşa çıkartmaları aldığımız önlemlere borçluyuz. Güvenlik birimlerimizin görevlerini daha iyi yapmalarını sağlamıştır. FETÖ'cü unsurlardan temizlerken sıkıntıya mahal vermedik.

41 bin emniyet mensubunun kurumla ilişiği kesildi. 31 bin çarşı ve mahalle bekçisi aldık. Toplam 128 bin persoenl alımı gerçekleştirildi. Toplam 158 bin 600 personel alarak emniyetin eksikliklerini giderdik. Halihazırda 340 bin personelimizi görev yapıyor. FETÖ'nün devlet içindeki uzabntıların büyük kısmını tahliye ettik. Operasyonalrımız hız kesmeden sürüyor. Eğer bugün Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te bütün bu teröristlerin inlerine giriyor ve bu inlerde yok ediyorsak bunun faili sizlersiniz. Sizlerin kahramanlığı, sizlerin başarısı inanıyorum ki bu inlere onları mahkum edecektir. Örgütü sadece sınırlarımız içerisinde değil Irak ve Suriye'de başını kaldıramaz hale getirdik. Döktükleri şehit kanlarının, milletimize yaşatııkları bedelleri onlara misliyle ödetiyoruz. Bölücü terör örgütüne katılım bugün neredeyse durma noktasına geldi. Türkiye'ye uzanan kirli elleri nerde olursa olsun kırmakta kararlıyız.

Eğer dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olacaksak, küresel sistemde söz sahibi olmak istiyorsa terör sorununu çözmemiz şart. Göçmen meselesinin çözüme kavuşturulmasının da yolu terör örgütleriyle mücadele etmekten geçmektedir. Suriye ve Irak'ta terör saldırıları devam ettikçe sığınmacıların ülkelerine dönmeleri beklenenden daha fazla vakit alacaktır.