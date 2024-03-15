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15 Mart 2024 Cuma 16:09:00 - Güncelleme:15 Mart 2024 Cuma 16:09:00

Başkan Erdoğan'dan şehidin ailesine başsağlığı mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Ercan Güven'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Erdoğan, Konya'da askeri eğitim uçağının düştüğü noktada iş makinesi kullanırken şehit olan Uzman Çavuş Güven'in ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Etiketler : başkan erdoğan şehit konya
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