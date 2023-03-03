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03 Mart 2023 Cuma 21:32:00 - Güncelleme:03 Mart 2023 Cuma 21:32:00

Başkan Erdoğan: 6 Şubat depremlerini milat haline getireceğiz

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan; " Tarihimizin en ağır can kayıplarından ve yıkımlarından biri olan 6 Şubat depremlerini afetler konusunda yeni bir miladın başlangıcı haline getireceğiz. Türkiye'yi, dünyanın afetlere karşı en hazırlıklı ve afetler sonrasında en hızlı ve etkili tepki verebilen ülkesi haline getirmekte kararlıyız" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı kapanışında konuştu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Tarihimizin en ağır can kayıplarından ve yıkımlarından biri olan 6 Şubat depremlerini afetler konusunda yeni bir miladın başlangıcı haline getireceğiz. Türkiye'yi, dünyanın afetlere karşı en hazırlıklı ve afetler sonrasında en hızlı ve etkili tepki verebilen ülkesi haline getirmekte kararlıyız. Aynı anda pek çok riskle mücadele eden bir ülkeyiz. Daha süratlı, pratik ve sonuç odaklı hareket etmemiz gerekiyor.

'AFET YÖNETİMİ POLİTİKALARI KURULU' OLUŞTURULACAK

İlk yapacağımız işlerden biri Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 9 olan politika kurullarına 10'uncu olarak Afet Yönetimi Politikaları Kurulunu eklemek olacaktır.

Kentsel dönüşümde önümüze çıkan engeller bile bu dersin kolay kolay alınmadığını gösteriyor.

11 vilayette başımıza gelen depremlerden sonra, gerek 11 ilimizde gerek 81 ilimizde atacağımız planlama ve yeni projelendirmeyle birlikte şehirler ve köy evleri, hepsiyle birlikte bir adım atalım. Köy evlerinde evin brütünün içerisinde aynı zamanda ahırı da olacak. Anadolu'daki köylüm, vatandaşım peynirini yapacak, sütünü yapacak. Her şeyini orada üretecek.

Türkiye için hemen şimdi diyerek, ülkemizi afetlere hazırlıklı, afetleri en az kayıpla atlatan, sonrasında hızla toplanan bir yer haline getirelim. Tüm hocalarımızdan bize destek olmanızı, çalışmalarda aktif rol almanızı istiyorum.

Etiketler : başkan erdoğan canlı yayın son dakika

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