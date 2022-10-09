Başkan Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: En uygun rakama çıkaracağız

Başkan Erdoğan, İstanbul Ataköy'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması öncesinde salon önünde toplanan kalabalığa hitap ederken asgari ücret 2023 ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.



"17 BAKANLIK OLARAK, ELİMİZDEN GELEN HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞI YAPIYORUZ"



Şu anda Sinan Erdem Spor Salonu'nun tıklım tıklım dolu olduğunu söyleyen Erdoğan, "Sizler içeriye giremediğiniz için şu anda dışarıdasınız. Ama gönüllerimizin içerisinde zaten yeriniz şu anda mevcut." diye konuştu. Erdoğan, Türkiye genelinde TÜGVA'nın 310 bini aşkın üyesi olduğunu aktararak, "81 vilayetteki tüm yapılanmasıyla birlikte her geçen gün daha iyiye, daha güzele gitmek suretiyle gençliğimizin -hep söylüyorum ya, birileri rahatsız oluyor- dindar bir nesil olarak geleceğe hazırlanmasında TÜGVA'nın konumu çok çok önemli. İşte sizler bu neslin temsilcileri olarak karşımdasınız. Dolayısıyla sizlere elimizden ne gelirse, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanı, 17 Bakanlık olarak, elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Bizim tek derdimiz gençliği, en ileri, uç noktalara o ruh ile yetiştirmek"

TÜGVA Başakşehir İlçe Temsilciliği'nin "TÜGVA Başakşehir" diye seslenmesi üzerine Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Başakşehir ön almak istiyor. Tabii buradaki tüm gençler, ben inanıyorum ki hepsi Başakşehir'in taşıdığı ruh kökünü, onlar da taşıyor. Burada ayrı gayrı yok. Bizim tek derdimiz, Asım'ın nesli olarak gördüğümüz bu gençliği, en ileri, uç noktalara o ruh ile yetiştirmek. Onun için de ne dedik, 'Yumuşak başlı isem kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim. Hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu."

ASGARİ ÜCRETİ MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şu anda Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta arabulucu rolünü oynayan ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin bütün bu olaylar karşısında yıpranmadığına dikkati çekerek, "Tam aksine. Şu anda Avrupa'da herkes tutuşmuş vaziyette, 'Acaba bu kış nasıl geçecek?' Elhamdülillah, biz bütün hazırlıklarımızı yaptık ve bütün hazırlıklarımızla beraber, elhamdülillah, milletimize doğal gazını da kömürünü de her şeyini hazırlamış vaziyetteyiz. Derdimiz şu anda, daha uygun fiyatlarla biz vatandaşımıza bu doğal gazı nasıl ulaştıracağız, bunun gayreti içerisindeyiz. Ama şunu bilmenizi istiyorum: AK Parti iktidarı zulme rıza göstermez. Zulmedilmesini asla istemez ve derdimiz şu an itibarıyla inşallah aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Biz bunun için varız. Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah'ın izniyle olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz. Bunu biz yaparız. Şu an itibarıyla onun hazırlığı içindeyiz."

"BİZ KIRTASİYECİ DÜKKANLARINDAN KİTAP BULAMAZDIK"

Gençlere seslenen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Okullar açılırken sıraların üzerinde kitaplarınızı buldunuz mu? Yardımcı ders kitaplarınızı buldunuz mu? Nasıl oldu bu iş? Bundan önce böyle bir şey var mıydı? Bu sıralardan biz de geldik, geçtik. Biz kırtasiyeci dükkanlarından kitap bulamazdık, defter bulamazdık ama biz bu derdi çektik. Ne dedik? Bizim evlatlarımız çekmesin. Onlar için de en ideal okulları yapalım, sıralarımızı buna göre hazırlayalım ve yavrularımız gayet huzurlu şekilde okula gidip bu noktada hazırlıklarını yapsınlar ve bütün sömestr en güzel şekilde, rahat bir şekilde geçirsinler." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması'na katılmak üzere Sinan Erdem Spor Salonu'na geçti.

Salondaki gençlere hitap eden Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

TÜGVA, 81 il ve 571 ilçedeki temsilcilikleri ve bünyesinde 41 yurt 80 kıraathane, 300 gençlik merkezi ile 300 bini aşkı üyesiyle ülkemizin en büyük gençlik hareketi haline gelmiştir. Bu tablonun bizim neslimiz için ayrı bir önemi vardır. Sizler ilimden sanata, spordan tekonolojiye kadar ne aradığınız bildiğiniz için değerlisiniz. Bu ülkenin gençleri PKK, FETÖ DEAŞ gibi terör örgütleri ile fikri ve cinsi sapkınlık akımları üzerinden heba edemediklerini görenler elbette TÜGVA'ya saldırmaya devam edecekler. Biz attığımız adımları gençlerle birlikte planladık ve hayata geçirdik.

"GENÇLER BEN SİZLERE GÜVENİYORUM"

Bu ülkede yıllarca birileirnin kirli siyaseti için ömrünün baharındaki nice genç araç olarak kullanıldı. Tıpkı bir bozuk para gibi harcandı. Gençler ben sizlere güveniyorum. Gençler şunu unutmayın biz varız bir de karşımızda malum düşmanlar var. İyi ki sizler gibi yol arkadaşlarına sahibiz. İyi ki sizler gibi milletimizin aydınlık geleceğini temsil eden fidanlara saihibiz.

"MASKELERİ İNİNCE ALTINDAN FAŞİST SURATLARI BELİRDİ"

Demokrasi diyenlerin maskeleri inince altından barbar suratıları çıktı. Özgürlük diyenlerin maskeleri inince altından faşist suratları belirdi. Hak hukuk diyenlerin maskeri inince altından zalim suratları fırladı. Hoşgörü, çoğulculuk, öteki diyenlerin maskeleri inince altında bencil suratları göründü. Biz demokrasiye de özgürlüklere de sahip çıkmayı sürdüreceğiz.

"TERÖR ÖRGÜTÜNE VE SAPKIN AKIMLARA KAPTIRACAK EVLADIMIZ YOK"

Hep söylediğimiz gibi bu ülkenin 85 milyon insanı birinci sınıf vatandaşımızdır. Bizim ne terör örgütlerine ne de sapkın akımlara kaptıracak bir tane dahi evladımız yoktur. Gençlerin bize gelmesini beklemeyecek biz onlara gideceğiz. Ülkemizi geçtiğimiz 20 yılda nasıl asırlık eser ve hizmetle buluşturduysak Türkiye yüzyılının inşasını da sizlerle gerçekleştireceğiz.

"GENÇLİĞİMİZ AYASOFYA'NIN AÇILMASI MÜCADELESİYLE GEÇTİ"

Bizim gençliğimiz hep Ayasofya'nın açılması inançlarımız ve değerlerimiz üzerindeki baskıların kalkması mücadelesiyle geçti. Sultan Ahmet'i dili olsa da konuşsa. Oradaki Dikilitaş'ın önünde Ayasofya'nın açılacağı günü konuştuk. Rabbim o açılışı bize nasip etti. Bunun daha gerisi de olur mu inşallah o da olur. Benim karşımda şu anda muhafazakar devrimciler var. Ben muhafazakar devrimcilerle 2023'ü başarıyla bitireceğimize inanıyorum. Gençlerimizde bunları aşacak azmi iradeyi enerjiyi görüyorum.