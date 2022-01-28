Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya paylaşımı nedeniyle 250 bin liralık tazminat davası açtı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tazminat davası açtı.
Kılıçdaroğlu'nun 26.01.2022 tarihinde Twitter hesabı üzerinden paylaştığı video aracılığıyla mesnetsiz isnatlarda bulunarak Cumhurbaşkanının kişilik haklarını ağır bir şekilde ihlal ettiği ve bu nedenle 250 bin liralık tazminat davası açıldığı kaydedildi.
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