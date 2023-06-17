VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kılıçdaroğlu'na CHP tabanından sert tepki: "13 kez kaybeden lider istemiyoruz"
Putin'den Afrikalı liderlere övgü
Bakan Fidan'a tebrikler sürüyor
ABD Başkanı Biden'dan, Ukrayna'yı üzecek haber! "Ayrıcalık yok"
Pakistan'da katliam gibi kaza!
Sudan'da çatışmalar tüm şiddetiyle sürüyor: 22 kişi hayatını kaybetti
17 Haziran 2023 Cumartesi 20:48:00 - Güncelleme:17 Haziran 2023 Cumartesi 20:48:00

Başkan Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na: İş koltuktan kalkmaya gelince diktatör oldu

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, muhalefetin diktatöryal ve yalancı tutumunu sert bir dile eleştirdi. Erdoğan, "'Halil İbrahim sofrası' diye millete pazarladıkları masanın tam anlamıyla bir 'kurtlar sofrası' olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

14 ve 28 Mayıs seçimleriyle ülkemiz hizmetlerle, eserlerle, müjdelerle dolu dolu geçireceği ilave bir 5 yıl daha kazanmıştır.

Türkiye, sadece 21 yıllık değil asırlık kazanımlarını tehlikeye atacak büyük bir kuşatmayı da parçalamıştır.

Son seçim sonuçlarının milletimizin istikbal yolculuğu açısından önemini zamanla daha iyi idrak edeceğiz.

Milletimizin verilmiş sadakasının olduğunu gün geçtikçe çok daha net göreceğiz.

Güya "milleti barıştırmaktan" bahsedenlerin seçim akşamı başlayan kavgası o günden bugüne hiç durmadı.

Millete demokrasi vadedenlerin iş koltuktan kalkmaya gelince bir gecede nasıl "diktatörleştikleri" anlaşıldı.

"Halil İbrahim sofrası" diye millete pazarladıkları masanın tam anlamıyla bir "kurtlar sofrası" olduğu ortaya çıktı.

Milletimiz, iktidara gelebilmek uğruna terör örgütleriyle iş tutacak kadar muvazeneyi yitirmiş bir muhalefet pratiği görmek istemiyor.

Evlatlarımız, umut vermek yerine sürekli yalan söyleyen, felaket tellallığı yapan, ülkeyi kötüleyen bir muhalefet söylemine maruz kalmak istemiyor.

Parti içi çekişmelerden, baba-oğul arasında yaşanan taht kavgalarından bağımsız olarak Türkiye'nin yeni bir muhalefet anlayışına ihtiyacı vardır.

Türkiye Yüzyılı'nda inşallah bunun da gerçekleşmesini temenni ediyorum.

Etiketler : recep tayyip erdoğan muhalefet türkiye yüzyılı
Kızının odasını hazırlıyor

Kızının odasını hazırlıyor
Ajda Pekkan'dan radikal karar

Ajda Pekkan'dan radikal karar
Tuğçe Aral: Sektörde sahte dostluklar var

Tuğçe Aral: Sektörde sahte dostluklar var
Rengarenk Nil

Rengarenk Nil
Anadolu buluşması

Anadolu buluşması
Müzik gecesi

Müzik gecesi
Ailece tatile gideceğiz

Ailece tatile gideceğiz
İstanbul aşkına

İstanbul aşkına
Banu Zorlu: Maço erkek seviyorum

Banu Zorlu: Maço erkek seviyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX