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30 Mayıs 2023 Salı 22:26:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2023 Salı 22:26:00

Başkan Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik mesajı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022-2023 Spor Toto Süper Lig sezonunda şampiyon olan Galatasaray için tebrik mesajı yayımladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tebrik mesajını sosyal medyadan yayımladı.

Paylaşımında, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan

Galatasaray'ı, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler : başkan erdoğan galatasaray süper lig
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