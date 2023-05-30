Başkan Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik mesajı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022-2023 Spor Toto Süper Lig sezonunda şampiyon olan Galatasaray için tebrik mesajı yayımladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tebrik mesajını sosyal medyadan yayımladı.
Paylaşımında, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan
Galatasaray'ı, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan @GalatasaraySK'ı, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum. pic.twitter.com/0rvZRbnsW7— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 30, 2023
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