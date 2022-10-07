Başkan Erdoğan'dan F-16 çıkış

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07 Ekim 2022 Cuma 14:36:00 - Güncelleme:07 Ekim 2022 Cuma 14:36:00

Başkan Erdoğan'dan F-16 çıkışı: İhtiyacımızı giderecek çok ülke var

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Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "F-16 konusunda ABD ihtiyacımızı gidermezse, ihtiyacımızı giderecek çok ülke var" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

PUTİN GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞECEK Mİ?

Sayın Putin'in doğum yıldönümü. Onu tebrik edeyim istedim hem de devam eden süreçle ilgili bizim arabuluculuğumuza teşekkür etti. Ayrıca ikili ilişkilerimize yönelik 3-4 gün içerisinde etraflıca görüşme yapabilirsek iyi olur. Asya görüşmelerine Sayın Putin'in de gelme durumu olursa gerek ikili görüşmeler, gerek Rusya-Ukrayna açısından görüşmelerimiz olabilir. Orada bir mutabakatımız oldu. Gerek telefon gerek Asya bir temasımız olacak.

MİÇOTAKİS İLE TARTIŞMA İDDİASI

Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Kendisinin orada programda olmamasına rağmen konuşması, ben konuşmamı yaptım masama geçtim. O da oradan bana cevap yetiştirmeye kalktı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bu seviyeye düşer mi? Birkaç kelamını dinledim, doğru dürüst kimse de alkışlamadı.

ABD İLE F16 GÖRÜŞMELERİ

Dünyada bunun da alternatifleri var. Biz nasıl Patriotlarla ilgili ihtiyaçlarımız karşılanmayınca S400'leri nasıl aldıysak, F16 ihtiyacımız giderilmezse bu ihtiyacı giderecek çok ülke var.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan F16 abd
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